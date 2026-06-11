Se viene una nueva Experiencia Innovación Sostenible: qué dice el director de la Red de Innovación Local sobre el poder transformador de los municipios

La potencia de lo local

Pino considera que existe una relación directa entre la excelencia de los gobiernos municipales y la calidad de vida de los ciudadanos. “Buenos gobiernos locales, buenos municipios, buenos intendentes tienen una capacidad espectacular de transformar y, obviamente, llegan al metro cuadrado de la vida de cada uno de nosotros”, señaló. La lógica es simple: el ciudadano sabe muy bien qué hace su intendente, qué impacto concreto tiene en su cotidianidad. Desde esa convicción, RIL trabaja con ciudades de todo el país, bajo la premisa de que en lo local hay una llave para el desarrollo nacional. Y cuando se habla de innovación en los gobiernos locales, aclaró Pino, en última instancia se está hablando de innovación en la vida concreta de los ciudadanos.