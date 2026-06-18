Nicolás Occhiato echó a Florencia Peña de Luzu TV tras el escándalo por Jorge Messi
El conductor confirmó la desvinculación de los responsables del episodio ocurrido al aire y aseguró que la actriz dará un paso al costado. La familia del padre de Lionel Messi volvió a desmentir los rumores sobre su fallecimiento.
Resumen para apurados
- Nicolás Occhiato echó a Florencia Peña de Luzu TV tras anunciar por error la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una reciente transmisión en vivo en el canal.
- El despido ocurrió luego de que la familia Messi desmintiera la noticia y Occhiato calificara el hecho de 'error inadmisible', decidiendo remover a todos los responsables.
- Luzu TV busca reafirmar su compromiso con la comunicación responsable, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del programa tras la salida de su conductora estrella.
La polémica por la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi tuvo nuevas consecuencias. Luego de que Florencia Peña anunciara al aire en Luzu TV el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi, Nicolás Occhiato confirmó que la conductora dejará el canal de streaming y que también serán desvinculados otros integrantes del equipo involucrados en el episodio.
La decisión fue comunicada después de que la familia Messi desmintiera oficialmente la muerte de Jorge Messi mediante un comunicado, en el que informó que permanece bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente.
Nicolás Occhiato confirmó la salida de Florencia Peña de Luzu TV
A través de un comunicado, Occhiato informó las medidas adoptadas por el canal tras el error ocurrido durante la emisión de El Show del Verano. "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", expresó el conductor y productor.
La referencia a "todos los responsables involucrados" alcanza también a integrantes de la producción que participaron en la difusión de la información no confirmada durante la transmisión en vivo. Además, el comunicado concluye con un mensaje institucional: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".
El primer descargo de Occhiato tras la polémica
Antes de anunciar las desvinculaciones, Occhiato ya había manifestado públicamente su rechazo a lo sucedido. En un mensaje difundido en sus redes sociales sostuvo: "Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total".
También adelantó que habría consecuencias internas al considerar que se trató de "un error inadmisible" para la forma de comunicar que busca mantener el canal.
Hasta el momento no trascendió si el programa de Florencia Peña continuará al aire o si sufrirá modificaciones tras la salida de su conductora.
Qué informó la familia Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mientras crecía la repercusión por la falsa noticia, la familia del padre del capitán de la Selección Argentina difundió un comunicado para aclarar su estado de salud. El texto señala que Jorge Messi "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".
Además, expresó su malestar por la difusión de rumores y pidió que solo se consideren válidas las informaciones emitidas por la propia familia. Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron respeto por la privacidad durante este proceso.