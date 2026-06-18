Nicolás Occhiato echó a Florencia Peña de Luzu TV tras el escándalo por Jorge Messi

El primer descargo de Occhiato tras la polémica

Antes de anunciar las desvinculaciones, Occhiato ya había manifestado públicamente su rechazo a lo sucedido. En un mensaje difundido en sus redes sociales sostuvo: "Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representa a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total".