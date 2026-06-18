Experiencia en el Hilton: el mañana se piensa hoy en Innovación Sostenible

Violeta Lacroze: la definición de un líder

Es coordinadora en el Proyecto Ánkyra, coordina y contribuye a un programa de liderazgo comunitario y vocación humana.

“El líder es la persona que se anima a ser quien es y a aportar de manera auténtica. Es mucho más que un lugar, que un rol; es una responsabilidad, pero mucho más que una tarea. Es una forma de estar en el mundo, una forma de ser”, reflexionó la especialista.