Experiencia en el Hilton: el mañana se piensa hoy en Innovación Sostenible

La sostenibilidad dejó de ser un concepto asociado exclusivamente al cuidado del ambiente. Hoy atraviesa debates sobre economía, liderazgo, tecnología, urbanismo y calidad de vida. Bajo esa premisa, LA GACETA realizará la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, un encuentro que reunirá a especialistas, empresarios, científicos y referentes de distintos sectores para reflexionar sobre los desafíos del presente y las oportunidades que plantea el futuro.
La experiencia se desarrollará hoy de 16 a 21, en el Hilton Garden Inn, y convocará a representantes del ámbito público, privado, académico y social para abordar una pregunta central: cómo construir modelos de desarrollo capaces de generar bienestar económico, social y ambiental a largo plazo.
“Vivimos un momento bisagra para la humanidad. Los modelos tradicionales de producción, consumo y desarrollo han llevado a los ecosistemas al límite. El futuro será sostenible, innovador y profundamente humano”, sostienen los organizadores.
Grandes desafíos
Patricia Ribone, gerente comercial de LA GACETA, explicó que la propuesta busca ampliar la mirada sobre la sostenibilidad y mostrar cómo impacta en diferentes dimensiones de la vida cotidiana.
“Esta experiencia está enfocada en los negocios, la economía, la neurociencia, el urbanismo y con la vida en las ciudades”, señaló.
De esta forma, el objetivo es recorrer un camino que vaya desde los grandes desafíos globales hasta las decisiones individuales y organizacionales. “Consideramos que la sostenibilidad va más allá del medio ambiente. Tiene que ver con poder hacer que las cosas se construyan y que sean económicamente viables”, afirmó.
El encuentro buscará poner en diálogo distintas disciplinas para analizar cómo construir organizaciones, ciudades y comunidades preparadas para los desafíos de las próximas décadas.
Uno de los ejes centrales estará dedicado al futuro de las ciudades. Referentes de la Fundación Red de Innovación Local compartirán experiencias vinculadas con la planificación urbana y la gestión sostenible.
Ribone destacó especialmente iniciativas impulsadas en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, orientadas a proyectar el crecimiento urbano desde una perspectiva de largo plazo. “Apuntan a que las ciudades se construyan en pos de lo que necesita la comunidad a largo plazo. La sostenibilidad se enfoca en construir las cosas para el futuro”, remarcó.
Regenerar
Esta segunda edición pondrá especial énfasis en el concepto de regeneración, una idea que propone ir más allá de la conservación y apunta a recuperar y fortalecer los sistemas naturales y sociales. “El compromiso ya no es solamente cuidar, sino volver a dar sustento para que el medio ambiente pueda seguir acompañándonos”, sostuvo Ribone.
La mirada regenerativa atraviesa hoy múltiples ámbitos, desde la producción y la economía hasta las políticas públicas y el liderazgo empresarial, y será uno de los temas transversales de las distintas exposiciones.
La agenda también incluirá la participación de destacados especialistas nacionales. Entre ellos estarán los economistas Claudio Zuchovicki y Santiago Bulat, quienes analizarán los escenarios económicos y las transformaciones que enfrenta el sector productivo.
También participará Violeta Lacroze, referente en liderazgo sostenible, quien abordará los nuevos modelos de conducción organizacional.
Otro de los nombres destacados será el de Sandra Rossi, médica pionera en la aplicación de la neurociencia al alto rendimiento, reconocida por su trabajo con deportistas de élite y equipos profesionales.
El encuentro busca consolidarse como un espacio de intercambio para pensar cómo construir un futuro más resiliente, innovador y regenerativo, en un contexto donde los desafíos globales exigen nuevas formas de liderazgo, producción y convivencia. Las inscripciones continúan abiertas y los socios de Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas.
Claudio Zuchovicki: economía y riesgo
Presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Director académico del laboratorio de finanzas de la UADE. Se convirtió en uno de los principales referentes de educación financiera del país. “Riesgo no es lo que se compra, sino cuánto se compra. Mi desafío como presidente de BYMA será convocar a una mayor cantidad de personas para que aprendan a invertir”, comentó en una entrevista reciente.
Sandra Rossi: cómo entrenar el cerebro
Médica especialista en medicina del deporte. Especializada en Neurociencia del Alto Rendimiento Deportivo.
“Así como uno corrige la técnica de carrera, nosotros también podemos modificar y potenciar habilidades cognitivas. La habilidad física va junto con la habilidad mental. La máxima certeza es que si aprendés a tolerar la incomodidad sin poner mucha resistencia, estás modificando tu cerebro y tus habilidades”, analizó.
Santiago Bulat: análisis financiero
Es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires. Magister en finanzas Corporativas por la Universidad del CEMA. “Creo que el país va a estar mejor parado hasta el año que viene. Lo monetario y lo fiscal continuará en la misma senda. Pero supongamos que no llega a cumplir con todo, creo que el Fondo Monetario acompañará la tarea que hace el Gobierno para corregir el rumbo”, pronosticó,
Violeta Lacroze: la definición de un líder
Es coordinadora en el Proyecto Ánkyra, coordina y contribuye a un programa de liderazgo comunitario y vocación humana.
“El líder es la persona que se anima a ser quien es y a aportar de manera auténtica. Es mucho más que un lugar, que un rol; es una responsabilidad, pero mucho más que una tarea. Es una forma de estar en el mundo, una forma de ser”, reflexionó la especialista.
Bautista Pino: adaptarse para crecer
Economista de la UBA, con maestría en políticas públicas (UTDT) y en análisis político (CIAS). Especialista en ciudades y desarrollo social. Su trabajo muestra cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Innovar no es comprar tecnología; es cambiar la forma de resolver problemas. Las ciudades que mejor se adaptan son las que ponen a las personas en el centro de las decisiones”, expresó.
Sebastián Piliponsky: el bien más preciado
Ingeniero Civil y empresario en el Sector Real Estate. En los últimos años se convirtió en un referente del sector por su mirada sobre el crecimiento sostenible de las ciudades y la necesidad de poner a las personas en el centro de la planificación urbana. “La vivienda es hoy el bien más preciado. Si vamos a construir ciudades, tenemos que hablar de la gente”, considera el experto inmobiliario que expone hoy en Tucumán.
Álvaro Bronstein: impacto social como prioridad
Social Innovation Strategist en Naranja X. “Hace diez años muchas empresas trabajaban temas sociales o ambientales, pero existían menos parámetros, certificaciones e indicadores para demostrar resultados. Hoy tanto los clientes como el ecosistema en general son mucho más exigentes y eso obligó a los emprendedores a ser más rigurosos a la hora de medir el impacto que generan”, reflexionó el speaker.
María Eugenia Farías: una voz autorizada
Especialista en microbiología ambiental de ambientes extremos de la Puna andina. En 2009 lideró el descubrimiento de estromatolitos vivos en los Andes, un hallazgo de relevancia mundial para comprender el origen de la vida en la Tierra.“Estoy enamorada de la ciencia, de mi trabajo y del deporte; soy una apasionada de lo que hago. La Pachamama no le revela a cualquiera sus secretos”, mencionó.
Pablo Guzmán: la tecnología como motora
Ingeniero en Sistemas de Información-Gerente IT en empresa Agroindustrial. Desde su rol lidera proyectos de transformación digital, infraestructura tecnológica, automatización de procesos y adopción de nuevas herramientas para mejorar la competitividad del sector agroindustrial. Su participación en el encuentro está vinculada al uso de la tecnología como motor del desarrollo sostenible.
Sofía Ferrari: economías de hoy y del futuro
Psicóloga, gerente de Sustentabilidad y Calidad en Argenti Group. “Hoy pensar la economía no tiene que ver solamente con producir para ganar dinero. Existe un valor agregado que implica comprender, desde una mirada ambiental, social y ética, cuáles son los impactos que nuestras actividades generan en el entorno y en las comunidades”, reflexionó la expositora en la antesala del evento.
Florencia Andriani: capacitación humana
Empresaria industrial, vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán y directora del IDEP por el sector industrial. “Hay muchísimas herramientas disponibles, pero no se trata solamente de comprar un software. Si una empresa no conoce bien sus procesos y su nivel de madurez para incorporar tecnología, corre el riesgo de caer en lo que yo llamo la automatización del caos”, sostuvo la profesional de la industia.
Silvana Cataldo: impacto creativo y de negocios
Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal. Su trabajo busca la transformación de marcas, la innovación, la experiencia de usuario y el desarrollo de nuevos modelos de entretenimiento digital. Se especializa en liderazgo de equipos y transformación organizacional. “El gran dilema es la diferenciación y la experiencia que se ofrezca al cliente. No tiene sentido la creatividad sin impacto en el negocio”, señaló.
Cronograma
- 16: Acreditaciones y bienvenida
- 16.30: Bievenida a Innovación Sostenible
- 16.40: Innovación y Magia con la participación de Sebastián Piliponsky
- 17: Impacto y Regeneración con Bautista Pino -Red de Innovación Local (RIL)
- 17.20: Conversatorio Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible con Florencia Andriani UIT y Pablo Guzman Gerente IT de Citromax
- Innovación tecnológica centrada en las personas con Silvana Cataldo
- 18.10: Coffee Break & Experiencia Networking + Realidad Virtual
- 19: Desarrollo Humano para el Futuro - Proyecto Ankÿra con Violeta Lacroze
- 19.30: Conversatorio “Economías del Futuro: Valor, Impacto y Regeneración” con Álvaro Bronstein Román, Naranja X, Sofía Ferrari, Argenti Group, María Eugenia Farías, Puna Bio
- 20: Escenarios Económicos para un Futuro Regenerativo con Santiago Bulat & Claudio Zuchovicki
- 20.40: Personas, Cultura y Transformación para un Futuro Regenerativo con Sandra Rossi
- 21: Reflexiones finales y cierre de la experiencia