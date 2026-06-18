El otro Messi: quién es Jorge, el padre del capitán argentino cuya salud preocupa en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La salud de Jorge Messi, padre de Lionel, preocupa en el Mundial 2026 tras el llanto del capitán en el debut de Argentina ante Argelia debido al cuadro delicado de su progenitor.
- Representante clave desde los inicios en Rosario y España, Jorge Messi afrontaría un agravamiento de su enfermedad, tema manejado con absoluto hermetismo por la familia y la AFA.
- Este delicado panorama familiar y emocional del capitán argentino podría repercutir en su rendimiento deportivo y en la concentración del plantel durante el resto del Mundial.
En medio del fervor del Mundial 2026, un nombre volvió a instalarse en la agenda pública por motivos ajenos al juego. Y es el de Jorge Messi. El padre del capitán argentino atraviesa un cuadro de salud delicado, según trascendidos periodísticos, lo que habría impactado emocionalmente en Lionel Messi durante el debut del seleccionado.
La escena se dio tras el primer gol ante Argelia, cuando el rosarino no pudo contener las lágrimas. Luego, en declaraciones posteriores, el propio futbolista deslizó que atravesaba días complejos fuera del ámbito deportivo, lo que rápidamente encendió las especulaciones sobre su entorno familiar.
Pero más allá de la coyuntura, Jorge Messi es una figura central para entender la historia del mejor jugador de su generación. Nacido en Rosario, llevó durante años una vida alejada del fútbol profesional: trabajó en una fábrica metalúrgica mientras su hijo daba sus primeros pasos en clubes de barrio como Grandoli y más tarde en Newell's.
El punto de inflexión llegó cuando la familia debió enfrentar el tratamiento médico de Lionel, diagnosticado con un problema de crecimiento. Ante la imposibilidad de sostenerlo en Argentina, Jorge tomó una decisión determinante: emigrar a España en busca de una oportunidad. Fue así como el joven talento llegó a FC Barcelona, iniciando una historia que cambiaría para siempre el fútbol.
Con el correr de los años, Jorge Messi dejó su perfil de padre acompañante para convertirse en el representante oficial de su hijo. Desde ese rol, negoció contratos, renovaciones y transferencias clave, incluyendo los pasos por Paris Saint-Germain y Inter Miami CF. Siempre mantuvo un bajo perfil mediático, pero con una fuerte influencia en las decisiones estratégicas de la carrera del capitán argentino.
En el plano personal, formó una familia junto a Celia Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos. A lo largo de los años, fue señalado como el sostén silencioso detrás de un fenómeno deportivo sin precedentes.
Silencio y cautela sobre su estado de salud
Respecto a su situación actual, la información es limitada. Versiones difundidas en diferentes medios indican que arrastra una enfermedad de consideración desde hace meses, con un agravamiento reciente. También se mencionó una posible internación, aunque sin confirmaciones oficiales.
Hasta el momento, ni la familia ni la Asociación del Fútbol Argentino emitieron comunicados, por lo que el hermetismo es total. En ese contexto, cualquier dato debe tomarse con prudencia, mientras el foco público se posa en una figura que, lejos de las canchas, fue clave en la construcción de una de las carreras más extraordinarias del deporte.