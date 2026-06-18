Media hora en la que el fútbol dejó de importar: así se vivió el revuelo en el búnker de la Selección por Jorge Messi
Un posteo en redes sociales y una versión errónea desataron incertidumbre en la puerta del hotel Origin, en Kansas City. Llamados, mensajes y especulaciones dominaron una mañana en la que, por unos minutos, el Mundial pasó a segundo plano.
Resumen para apurados
- El búnker argentino en Kansas City vivió gran incertidumbre por un rumor falso sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán, durante el Mundial 2026.
- El rumor surgió de redes sociales y un programa de streaming, desatando caos mediático por 30 minutos hasta que la familia Messi aclaró que Jorge evoluciona favorablemente.
- Este episodio evidenció cómo los asuntos personales del capitán pueden paralizar la agenda deportiva y captar la atención pública por encima de la competencia mundialista.
Son las 10.36 y la mañana transcurre tranquila en Riverfront, el barrio que la selección argentina eligió como refugio en Kansas City. El Origin Hotel luce casi despoblado. Las vallas de siempre decoradas con los colores albiceleste, personal de seguridad y no mucho más; mientras, algunos periodistas hacen guardia sobre el andén del KC Streetcar (el tranvía que conecta la ciudad de norte a sur) intentando protegerse de una lluvia que comenzó a caer de un momento a otro.
Las conversaciones giran alrededor de lo de siempre. El triunfo contra Argelia ya quedó atrás y todas las miradas apuntan al duelo contra Austria. Se habla de posibles cambios, de cargas físicas y de cómo administrará Lionel Scaloni el desgaste en un Mundial que recién comienza. Hasta que todo cambia.
Primero es un posteo en “X”. Después, unas declaraciones de Florencia Peña en el streaming de Luzu, asegurando que Jorge Messi, el papá del capitán, había fallecido. Y casi de inmediato, el clima alrededor del búnker argentino se transforma por completo.
“¿Alguien tiene data?”; “¿se puede chequear?”; “¿te dijeron algo? Las preguntas empiezan a multiplicarse. Nadie saca la vista de su teléfono. Hay llamados, mensajes y consultas cruzadas. Algunos caminan de un lado a otro con el celular pegado a la oreja. Otros actualizan las redes sociales una y otra vez. La incertidumbre se instala de golpe en uno de los barrios más tranquilos de la apacible Kansas City.
En cuestión de minutos comienzan a llegar más periodistas. Los que estaban trabajando en otros sectores abandonan todo y se acercan a la concentración de la Selección. Los móviles de televisión se activan, las radios abren espacios especiales y las salidas en vivo cambian de tema. Ya no se habla del partido contra Austria, ni de las posibles variantes de Scaloni. Tampoco del triplete de Lionel Messi frente a Argelia. Hay un solo tema. Y es la salud de Jorge Messi, que se encuentra en Buenos Aires siguiendo un tratamiento médico y que, precisamente, no viajó a Estados Unidos para acompañar a su hijo.
Las conjeturas sobre su estado son muchas. Las versiones se multiplican, pero nadie tiene certezas. Y precisamente esa falta de respuestas termina potenciando la preocupación.
Con el correr de los minutos aparecen también las conjeturas. ¿Qué haría Lionel si la noticia terminaba siendo cierta? ¿Abandonaría la concentración? ¿Viajaría de inmediato? ¿Podría seguir jugando el Mundial? Las preguntas se repiten entre llamados y mensajes, alimentadas por la falta de certezas y por una imagen que inevitablemente vuelve a la memoria: las lágrimas de Messi.
Aquellas que aparecieron en pleno partido contra Argelia y que sorprendieron a todos. También aquellas palabras posteriores, cuando reconoció que había atravesado días difíciles y agradeció el apoyo de sus compañeros y de toda la delegación. De golpe, todo parecía cobrar otro sentido.
La escena tiene algo extraño. La puerta del hotel sigue igual; los custodios permanecen inmóviles en sus puestos, los autos continúan circulando por Riverfront y el río Missouri sigue su recorrido como si nada estuviera sucediendo. Pero del otro lado de las pantallas la situación es completamente diferente.
Los minutos pasan despacio. Demasiado despecio. Nadie quiere equivocarse, ni mucho menos apresurarse. Pero tampoco nadie quiere quedarse afuera. En esos momentos el periodismo vive uno de sus mayores dilemas: la obligación de informar y la responsabilidad de hacerlo con certezas. Hasta que, cerca de media hora después, llega el comunicado.
La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud, que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente. También expresa su malestar por las versiones y rumores que circularon y pide responsabilidad, prudencia y respeto por la privacidad familiar.
En ese mismo instante la tensión comienza a bajar. Muchos respiran alividados. Los teléfonos siguen sonando, pero esta vez para confirmar que la información que había provocado semejante revuelo no era correcta.
Los periodistas vuelven a sus computadoras, algunas cámaras comienzan a apagarse mientras en otras las conversaciones regresan lentamente al Mundial y al partido del lunes contra Austria.
En ese preciso instante Riverfront vuelve a ser Riverfront. Pero durante poco más de media hora, en ese rincón tranquilo de Kansas City en el que la Selección encontró su hogar durante la Copa del Mundo, todo se detuvo. Porque por encima de los goles, de las tres estrellas y del próximo rival, apareció algo mucho más importante. La preocupación de un hijo por su padre. Y durante esos 30 minutos, en la puerta del búnker argentino, el fútbol dejó de importar.