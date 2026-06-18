Media hora en la que el fútbol dejó de importar: así se vivió el revuelo en el búnker de la Selección por Jorge Messi

En cuestión de minutos comienzan a llegar más periodistas. Los que estaban trabajando en otros sectores abandonan todo y se acercan a la concentración de la Selección. Los móviles de televisión se activan, las radios abren espacios especiales y las salidas en vivo cambian de tema. Ya no se habla del partido contra Austria, ni de las posibles variantes de Scaloni. Tampoco del triplete de Lionel Messi frente a Argelia. Hay un solo tema. Y es la salud de Jorge Messi, que se encuentra en Buenos Aires siguiendo un tratamiento médico y que, precisamente, no viajó a Estados Unidos para acompañar a su hijo.