En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: programa de partidos, resultados y todas las novedades de este jueves 18 de junio

EN MARCHA. La Copa del Mundo finalizó ayer la primera fecha y los equipos se alistan para una jornada que puede ser determinante.
EN MARCHA. La Copa del Mundo finalizó ayer la primera fecha y los equipos se alistan para una jornada que puede ser determinante. FOTO TOMADA DE X.COM/FIFAWORLDCUP_ES

La Selección entrenará en Kansas City en la preparación del juego del lunes. Grilla de televisión para hoy.

Hace 32 Min
08:10 hs

Mundial 2026: las posiciones de los grupos luego de la primera fecha

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08:06 hs

Todos los resultados de los partidos del miércoles 17 de junio

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01:31 hs

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Los goles para Colombia fueron de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que para Uzbekistán convirtió Abbosbek Fayzullaev.

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Lo que tenés que saber

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dará inicio hoy con cuatro partidos: República Checa-Sudáfrica (Grupo A), Suiza-Bosnia Herzegovina (Grupo B), Canadá-Qatar (Grupo B) y México-Corea del Sur (Grupo A). Una nueva victoria de los mexicanos o de los coreanos los despositará en la siguiente fase, mientras que en el Grupo B todos cuentan con la misma cantidad de puntos. 

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