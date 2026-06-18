Mundial 2026, EN VIVO: programa de partidos, resultados y todas las novedades de este jueves 18 de junio

Lo que tenés que saber

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dará inicio hoy con cuatro partidos: República Checa-Sudáfrica (Grupo A), Suiza-Bosnia Herzegovina (Grupo B), Canadá-Qatar (Grupo B) y México-Corea del Sur (Grupo A). Una nueva victoria de los mexicanos o de los coreanos los despositará en la siguiente fase, mientras que en el Grupo B todos cuentan con la misma cantidad de puntos.