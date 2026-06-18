Mundial 2026, EN VIVO: programa de partidos, resultados y todas las novedades de este jueves 18 de junio

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Mundial 2026: las posiciones de los grupos luego de la primera fecha
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Todos los resultados de los partidos del miércoles 17 de junio
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Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026
Los goles para Colombia fueron de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, mientras que para Uzbekistán convirtió Abbosbek Fayzullaev.Ver más
Lo que tenés que saber
La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 dará inicio hoy con cuatro partidos: República Checa-Sudáfrica (Grupo A), Suiza-Bosnia Herzegovina (Grupo B), Canadá-Qatar (Grupo B) y México-Corea del Sur (Grupo A). Una nueva victoria de los mexicanos o de los coreanos los despositará en la siguiente fase, mientras que en el Grupo B todos cuentan con la misma cantidad de puntos.