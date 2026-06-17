Horacio Rodríguez Larreta fue contundente contra Manuel Adorni: “Tiene que renunciar”

El oficialismo en el Senado resiste para blindar a Adorni

En un escenario de creciente tensión política, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) tomó la drástica decisión de levantar la sesión prevista para mañana en el Senado de la Nación. La medida busca frenar la renovada presión de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta. Como consecuencia directa de esta maniobra, también se prevé la caída de la reunión de Labor Parlamentaria que la vicepresidenta Victoria Villarruel había convocado para la tarde de hoy.