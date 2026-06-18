De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista

En una oportunidad anterior, cuando se confirmó el pase de Senesi al Tottenham, Bowser le dedicó una publicación. “Estoy tan, tan orgullosa de vos y de todo lo que lograste en este club”, escribió en referencia al Bournemouth. “Desde que te conocí en este club, viendo todos los partidos que pude, me sentí más orgullosa de la persona detrás de todo y no solo en el futbolista”, agregó Bowser a una tirada de fotos junto a Senesi.