De compartir club a verlo en la Selección: la historia de Marcos Senesi y Kelci-Rose, su novia futbolista

Resumen para apurados
- Kelci-Rose Bowser se viralizó al filmar la convocatoria de su novio Marcos Senesi a la Selección Argentina para el Mundial 2026, tras la lesión de Balerdi en EE.UU.
- La pareja se conoció en el club inglés Bournemouth en 2022, inició su relación en 2024 tras una campaña conjunta y recientemente el defensor fue transferido al Tottenham.
- El carisma de Bowser en redes atrajo a miles de hinchas argentinos, consolidándola como una figura muy popular en el entorno de la Selección durante el desarrollo del Mundial.
La emoción más grande en la previa del Mundial 2026 la demostró Kelci-Rose Bowser, una jugadora de fútbol de Inglaterra que vivió con toda euforia la convocatoria a su novio, Marcos Senesi. El defensor central fue uno de los últimos confirmados para participar de esta Copa del Mundo y su pareja fue la primera en conocer la noticia.
Hasta hace algunas semanas, Bowser tenía en Instagram cerca de 200.000 seguidores. A dos días del primer partido de la Selección en Estados Unidos, ya cosechó un 25% más de crecimiento en su red social. La futbolista se dedicó a compartir contenido del detrás de escena y de su vista desde las gradas al partido del martes, lo que funcionó como un gancho directo para los hinchas argentinos.
Cómo se conocieron Kelci-Rose y Marcos Senesi
Las parejas de los jugadores de la Selección forman una especie de mesa interna en el entorno futbolístico. Algunas familias incluso tienen un estrecho vínculo entre sí. Pero este año, la revelación amorosa de la Scaloneta parece haber sido la de Senesi y Bowser.
El flechazo tuvo lugar hace meses, cuando ambos empezaron a compartir espacio y tiempo en el AFC Bournemouth, club británico de la Premier League. Es que Bowser no es solo una figura de las redes, sino que comparte labor como futbolista profesional en Inglaterra. Sus orígenes se remontan al Chelsea y logró ser campeona juvenil de la Asociación Inglesa de Fútbol (The Football Association, por su nombre en inglés).
Pese a que Senesi y Bowser se conocieron en 2022, recién en 2024 lograron acercarse más. Ambos participaron de una campaña publicitaria para su club y coincidieron en una sesión de fotos. Las primeras charlas se dieron en ese trabajo. Pero después, las redes sociales mantuvieron el vínculo y la relación terminó por hacerse pública en 2025.
Kelci-Rose Bowser, una fanática de Senesi
A Kelci-Rose las redes le sientan de maravilla para mostrar su relación y presumir los logros profesionales de su novio. La defensora se viralizó a principios de junio cuando compartió el video del momento en que Senesi era confirmado para la Selección luego de la lesión de Leonardo Balerdi. En medio de sus vacaciones, el futbolista recibió una llamada y debió interrumpir su estadía en España por adelantado.
En una oportunidad anterior, cuando se confirmó el pase de Senesi al Tottenham, Bowser le dedicó una publicación. “Estoy tan, tan orgullosa de vos y de todo lo que lograste en este club”, escribió en referencia al Bournemouth. “Desde que te conocí en este club, viendo todos los partidos que pude, me sentí más orgullosa de la persona detrás de todo y no solo en el futbolista”, agregó Bowser a una tirada de fotos junto a Senesi.