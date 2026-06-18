De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

El triunfo del martes de la Selección argentina frente a Argelia en su debut mundialista dejó mucho más que un resultado contundente. Dentro del campo, Lionel Messi firmó una actuación memorable con tres goles que marcaron el rumbo del encuentro. Sin embargo, una vez terminado el partido, el capitán albiceleste volvió a destacarse, esta vez por un gesto que trascendió lo deportivo.