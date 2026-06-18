Mundial 2026

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

El capitán de la Albiceleste protagonizó un tierno momento con la hija de Riyad Mahrez.

Messi se sacó una foto con la hija de Mahrez. (Foto: IG/taylorwardx).
Messi se sacó una foto con la hija de Mahrez. (Foto: IG/taylorwardx).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi cumplió el sueño de Mila, la hija del rival argelino Riyad Mahrez, al fotografiarse con ella luego del partido.
  • El tierno gesto ocurrió tras la victoria argentina ante Argelia, donde Messi anotó tres goles. La imagen, compartida en redes por la familia de Mahrez, se volvió viral.
  • Este gesto consolida a Messi como ídolo global más allá de la rivalidad deportiva. En lo futbolístico, la Selección ya prepara sus próximos duelos ante Austria y Jordania.
Resumen generado con IA

El triunfo del martes de la Selección argentina frente a Argelia en su debut mundialista dejó mucho más que un resultado contundente. Dentro del campo, Lionel Messi firmó una actuación memorable con tres goles que marcaron el rumbo del encuentro. Sin embargo, una vez terminado el partido, el capitán albiceleste volvió a destacarse, esta vez por un gesto que trascendió lo deportivo.

Con el estadio ya en calma, se conoció una escena que rápidamente captó la atención de los hinchas. La familia de Riyad Mahrez compartió en redes sociales un momento especial: Mila, la hija del futbolista argelino, pudo cumplir el sueño de conocer a Messi y fotografiarse con él.

En la imagen, el rosarino aparece vestido con la camiseta de entrenamiento que utilizó durante la entrada en calor, mientras la niña luce con orgullo los colores de Argelia. El gesto del capitán argentino no tardó en viralizarse y generó una ola de reacciones positivas.

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, la Selección argentina ya mira hacia adelante. Tras el sólido debut, el equipo continuará su camino en la fase de grupos cuando enfrente a Austria el próximo lunes en Dallas. Días más tarde, cerrará su participación en esta instancia frente a Jordania, nuevamente en el mismo escenario.

Temas Mundial 2026 Lionel Messi
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