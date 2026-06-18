Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores

Resumen para apurados
- Concluyó la fecha 1 del Mundial 2026 con el debut de las 48 selecciones. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores tras convertir un hat-trick en la victoria de Argentina.
- Destacaron triunfos de Inglaterra ante Croacia y Colombia sobre Uzbekistán, junto a la sorpresa del empate de Congo ante Portugal, en una jornada de alta paridad en las zonas.
- La segunda fecha será clave debido al nuevo formato de 12 grupos, donde avanzan los dos primeros y los ocho mejores terceros, manteniendo la expectativa para todos los equipos.
La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un mapa inicial tan diverso como competitivo. Con las 48 selecciones ya estrenadas en la Copa del Mundo, el certamen empezó a perfilar tendencias: favoritos que cumplieron, sorpresas que alteraron los pronósticos y varios equipos obligados a reaccionar en la segunda jornada.
El cierre de la jornada tuvo condimentos para todos los gustos. La República Democrática del Congo dio la nota al empatar 1-1 frente a Portugal, que llegaba con cartel de candidato. El conjunto europeo, liderado por Cristiano Ronaldo, no logró sostener la ventaja y dejó escapar puntos importantes en el arranque.
Uno de los partidos más atractivos lo protagonizaron Inglaterra y Croacia. El equipo británico se impuso 4-2 en un duelo vibrante, con un doblete de Harry Kane que lo posicionó como una de las figuras de la primera fecha y confirmó a su selección como un serio aspirante.
También hubo lugar para finales apretados. Ghana venció sobre la hora a Panamá en un encuentro cargado de tensión, mientras que Colombia debió exigirse al máximo para derrotar 3-1 a Uzbekistán y comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo K.
En cuanto a las posiciones, el panorama inicial muestra grupos muy equilibrados y otros con líderes claros. México y Corea del Sur arrancaron firmes en el Grupo A, mientras que el Grupo B quedó completamente igualado, con los cuatro equipos sumando un punto. En el Grupo C, Escocia sorprendió al liderar, dejando a Brasil en zona expectante.
Estados Unidos y Australia marcaron el ritmo en el Grupo D, mientras que Alemania y Costa de Marfil hicieron lo propio en el Grupo E. Suecia tomó la delantera en el Grupo F, en tanto que los Grupos G y H exhiben una paridad total, con todos los equipos igualados en puntos.
En el Grupo I, Francia y Noruega comenzaron con victorias, mientras que en el Grupo J Argentina y Austria comparten la cima tras sus triunfos iniciales. Colombia lidera el Grupo K, seguida de Portugal y el Congo, y en el Grupo L Inglaterra y Ghana encabezan la tabla.
Los primeros goleadores del Mundial
Tras la fecha inicial, varios nombres empiezan a destacarse en la tabla de artilleros. Lionel Messi lidera con tres goles luego de su hat-trick ante Argelia, seguido por figuras como Kane, que anotó por duplicado en el triunfo de Inglaterra o Haaland, qe hizo lo mismo con su equipo. También se suman otros futbolistas que marcaron en el debut y buscan consolidarse en la pelea por la Bota de Oro como Kylian Mbappé, de Francia.
Lo que viene: una segunda fecha clave
La segunda jornada de la fase de grupos comenzará a definir el destino de muchos equipos. Con el nuevo formato -12 grupos de cuatro selecciones-, avanzan los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que mantiene abiertas las chances incluso para quienes tropezaron en el debut.