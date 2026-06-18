Mundial 2026

Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores

Resultados inesperados, equipos que ratificaron su poder y un escenario abierto en los 12 grupos del nuevo formato del Mundial.

GOLEADOR. Messi lidera el ranking.
GOLEADOR. Messi lidera el ranking.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Concluyó la fecha 1 del Mundial 2026 con el debut de las 48 selecciones. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores tras convertir un hat-trick en la victoria de Argentina.
  • Destacaron triunfos de Inglaterra ante Croacia y Colombia sobre Uzbekistán, junto a la sorpresa del empate de Congo ante Portugal, en una jornada de alta paridad en las zonas.
  • La segunda fecha será clave debido al nuevo formato de 12 grupos, donde avanzan los dos primeros y los ocho mejores terceros, manteniendo la expectativa para todos los equipos.
Resumen generado con IA

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un mapa inicial tan diverso como competitivo. Con las 48 selecciones ya estrenadas en la Copa del Mundo, el certamen empezó a perfilar tendencias: favoritos que cumplieron, sorpresas que alteraron los pronósticos y varios equipos obligados a reaccionar en la segunda jornada.

El cierre de la jornada tuvo condimentos para todos los gustos. La República Democrática del Congo dio la nota al empatar 1-1 frente a Portugal, que llegaba con cartel de candidato. El conjunto europeo, liderado por Cristiano Ronaldo, no logró sostener la ventaja y dejó escapar puntos importantes en el arranque.

Uno de los partidos más atractivos lo protagonizaron Inglaterra y Croacia. El equipo británico se impuso 4-2 en un duelo vibrante, con un doblete de Harry Kane que lo posicionó como una de las figuras de la primera fecha y confirmó a su selección como un serio aspirante.

También hubo lugar para finales apretados. Ghana venció sobre la hora a Panamá en un encuentro cargado de tensión, mientras que Colombia debió exigirse al máximo para derrotar 3-1 a Uzbekistán y comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo K.

En cuanto a las posiciones, el panorama inicial muestra grupos muy equilibrados y otros con líderes claros. México y Corea del Sur arrancaron firmes en el Grupo A, mientras que el Grupo B quedó completamente igualado, con los cuatro equipos sumando un punto. En el Grupo C, Escocia sorprendió al liderar, dejando a Brasil en zona expectante.

Estados Unidos y Australia marcaron el ritmo en el Grupo D, mientras que Alemania y Costa de Marfil hicieron lo propio en el Grupo E. Suecia tomó la delantera en el Grupo F, en tanto que los Grupos G y H exhiben una paridad total, con todos los equipos igualados en puntos.

En el Grupo I, Francia y Noruega comenzaron con victorias, mientras que en el Grupo J Argentina y Austria comparten la cima tras sus triunfos iniciales. Colombia lidera el Grupo K, seguida de Portugal y el Congo, y en el Grupo L Inglaterra y Ghana encabezan la tabla.

Los primeros goleadores del Mundial

Tras la fecha inicial, varios nombres empiezan a destacarse en la tabla de artilleros. Lionel Messi lidera con tres goles luego de su hat-trick ante Argelia, seguido por figuras como Kane, que anotó por duplicado en el triunfo de Inglaterra o Haaland, qe hizo lo mismo con su equipo. También se suman otros futbolistas que marcaron en el debut y buscan consolidarse en la pelea por la Bota de Oro como Kylian Mbappé, de Francia.

Lo que viene: una segunda fecha clave

La segunda jornada de la fase de grupos comenzará a definir el destino de muchos equipos. Con el nuevo formato -12 grupos de cuatro selecciones-, avanzan los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que mantiene abiertas las chances incluso para quienes tropezaron en el debut.

Temas Mundial 2026 Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué edad tiene Messi en el Mundial 2026 y cuántos goles lleva en su carrera

Qué edad tiene Messi en el Mundial 2026 y cuántos goles lleva en su carrera

Lionel Messi: contra la genialidad no hay libreto

Lionel Messi: contra la genialidad no hay libreto

A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

Tiene 90 años, llegó al hotel de la selección argentina en Kansas City y pidió cumplir su último deseo: una foto con Lionel Messi

Tiene 90 años, llegó al hotel de la selección argentina en Kansas City y pidió cumplir su último deseo: una foto con Lionel Messi

Más visto en Mundial 2026
¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?
1

¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026
2

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral
3

De rival a ídolo: el gesto de Messi que emocionó a la familia de un jugador de Argelia y se volvió viral

Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores
4

Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
5

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
6

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Más Noticias
Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una etapa de crecimiento en junio, según Ludovica Squirru

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Procesan en Tucumán a ocho personas por contrabando de armas hacia Chile

Sesión de la Legislatura: se debate la reforma judicial y cambios en el estatuto docente

Sesión de la Legislatura: se debate la reforma judicial y cambios en el estatuto docente

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Presunto enriquecimiento ilícito: la causa avanza y el oficialismo resiste la continuidad de Adorni

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Detectan errores para desafectar una calle entre El Manantial y San Pablo, pero instan a avanzar por el fin social

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Prisión domiciliaria para el acusado del crimen de Villa Carmela

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Elección a rector de la UNT: los decanos respaldan a Pagani, pero esperan definiciones

Comentarios