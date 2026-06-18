Se terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026: tabla posiciones, agenda y goleadores

Tras la fecha inicial, varios nombres empiezan a destacarse en la tabla de artilleros. Lionel Messi lidera con tres goles luego de su hat-trick ante Argelia, seguido por figuras como Kane, que anotó por duplicado en el triunfo de Inglaterra o Haaland, qe hizo lo mismo con su equipo. También se suman otros futbolistas que marcaron en el debut y buscan consolidarse en la pelea por la Bota de Oro como Kylian Mbappé, de Francia.