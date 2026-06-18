Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Después de ocho años de ausencia en una Copa del Mundo, la selección de Colombia regresó al máximo escenario del fútbol con una victoria que alimenta la ilusión de todo un país. En el estadio Azteca de Ciudad de México, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo superó 3-1 a Uzbekistán en su estreno en el Mundial de 2026 y comenzó su camino con tres puntos que lo dejan como líder del Grupo K.