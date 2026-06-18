Colombia le ganó a Uzbekistán 3 a 1 por la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia venció a Uzbekistán 3 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Colombia fueron anotados por Daniel Muñoz (40' PT), Luis Díaz (20' ST) y Jaminton Campaz (54' ST), mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó para Uzbekistán (15' ST).
Después de ocho años de ausencia en una Copa del Mundo, la selección de Colombia regresó al máximo escenario del fútbol con una victoria que alimenta la ilusión de todo un país. En el estadio Azteca de Ciudad de México, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo superó 3-1 a Uzbekistán en su estreno en el Mundial de 2026 y comenzó su camino con tres puntos que lo dejan como líder del Grupo K.
Colombia tuvo que trabajar más de lo esperado para derribar el planteamiento de una selección uzbeka que apostó por replegarse y cerrar espacios durante buena parte del encuentro. Sin embargo, la jerarquía de sus principales figuras terminó inclinando la balanza en un partido que tuvo emociones hasta el último minuto.
Desde el inicio, Colombia asumió el control de la posesión y buscó romper la resistencia de un rival que defendió con los once jugadores en su propio campo. Pese al dominio territorial, el conjunto colombiano encontró dificultades para generar espacios y mostró momentos de ansiedad en la circulación de la pelota.
Con el paso de los minutos, Uzbekistán mantuvo su bloque defensivo y obligó a Colombia a insistir por diferentes vías. La oportunidad más clara llegó a los 32 minutos, cuando Jhon Arias habilitó a Luis Díaz y el extremo sacó un remate cruzado que terminó golpeando el palo.
Cuando parecía que el primer tiempo se iría sin goles, apareció una de las conexiones más importantes del equipo. A los 40 minutos, Luis Díaz encontró la diagonal de Daniel Muñoz con un pase preciso, y el lateral definió con una espectacular acrobacia para marcar el 1-0 y desatar la celebración colombiana.
Uzbekistán reaccionó
El segundo tiempo comenzó con un panorama similar. Colombia mantuvo la ventaja y mostró solidez defensiva ante los intentos de reacción de los asiáticos. Sin embargo, el partido cambió a la hora de juego. Tras una acción aislada, Uzbekistán encontró el empate por intermedio de Abbosbek Fayzullev, quien aprovechó un rebote en el área y estableció el 1-1 con participación involuntaria de Camilo Vargas en la jugada previa.
El empate representó un momento de incertidumbre para Colombia, que había bajado el ritmo de juego. No obstante, la respuesta llegó apenas cinco minutos después.
A los 65 minutos, Gustavo Puerta recuperó una pelota en el mediocampo y transformó la acción en una rápida transición ofensiva. El propio volante condujo el ataque y asistió a Luis Díaz, quien definió para devolverle la ventaja a la selección y poner el 2-1.
Con el marcador nuevamente a favor, Lorenzo movió el banco de suplentes y refrescó el equipo. Uno de los cambios fue el ingreso de Jáminton Campaz en lugar de James Rodríguez.
En los minutos finales, Colombia sufrió más de la cuenta. Uzbekistán adelantó líneas y buscó el empate, mientras la Tricolor cedió la posesión y tuvo que defender cerca de su área.
Cuando el partido entraba en sus últimas acciones, llegó el golpe definitivo. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández aguantó el balón y envió un centro que encontró a Jáminton Campaz en el segundo palo. El atacante definió para decretar el 3-1 y asegurar la victoria colombiana en el cierre del encuentro.
En cuanto a las estadísticas, Colombia tuvo una posesión del 61% y realizó 15 tiros al arco, en comparación con los 7 de Uzbekistán. El próximo partido de Colombia será contra RD Congo el martes 23 de junio en el estadio Guadalajara. Por su parte, Uzbekistán se enfrentará a Portugal el mismo día en el estadio Houston. Tras este encuentro, Colombia se posiciona 1° en la tabla del Grupo K, mientras que Uzbekistán ocupa el 4° lugar. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.