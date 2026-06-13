Un medio hermano de Marcos Senesi fue hallado culpable de intentar secuestrar a una niña de seis años en Miami

Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista argentino Marcos Senesi, fue declarado culpable por la Justicia de Miami por los delitos de intento de secuestro y abuso infantil contra una niña de seis años. El fallo fue emitido por un jurado de la ciudad estadounidense tras analizar un caso ocurrido en julio de 2023 en un complejo de departamentos ubicado en un barrio del noreste del condado de Miami-Dade.