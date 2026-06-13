Un medio hermano de Marcos Senesi fue hallado culpable de intentar secuestrar a una niña de seis años en Miami
Leonardo Venegas, conocido en YouTube como Ácido MC, fue hallado culpable de intento de secuestro y abuso infantil. El caso ocurrió en 2023 durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Miami declaró culpable a Leonardo Venegas, medio hermano de Marcos Senesi, por el intento de secuestro y abuso de una niña de seis años ocurrido en julio de 2023.
- El exyoutuber intentó llevarse a la menor por la fuerza en un complejo de viviendas, pero la víctima se defendió mordiéndolo y logró escapar, aportando claves para su arresto.
- Tras el veredicto condenatorio, la Justicia de EE.UU. deberá determinar la sentencia definitiva para Venegas, que podría alcanzar la pena de prisión perpetua.
Leonardo Venegas, medio hermano del futbolista argentino Marcos Senesi, fue declarado culpable por la Justicia de Miami por los delitos de intento de secuestro y abuso infantil contra una niña de seis años. El fallo fue emitido por un jurado de la ciudad estadounidense tras analizar un caso ocurrido en julio de 2023 en un complejo de departamentos ubicado en un barrio del noreste del condado de Miami-Dade.
Venegas, de 34 años, es un ex youtuber oriundo de Concordia que alcanzó notoriedad en internet bajo el nombre de Ácido MC, con una comunidad cercana a los 150.000 suscriptores.
Cómo ocurrió el hecho
Según el informe policial, el primer acercamiento de Venegas a la menor se produjo el 4 de julio de 2023, durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos. En ese momento, la niña jugaba en la calle junto a otros chicos.
Dos días después, el acusado regresó al lugar a bordo de una camioneta Range Rover blanca. De acuerdo con la investigación, aprovechó un momento en que la menor se encontraba sola e intentó sujetarla del brazo para llevársela.
La niña reaccionó de inmediato. Según la acusación, logró defenderse, mordió a Venegas, escapó e ingresó a su vivienda. La fiscalía sostuvo además que, antes de huir, el acusado le propinó una cachetada.
Las cámaras de seguridad del complejo registraron a Venegas merodeando por la zona durante los días señalados por la investigación.
Teshia McGill, madre de la menor, declaró ante medios locales que su hija mostró una gran valentía y aportó detalles físicos que resultaron claves para identificar y posteriormente detener al sospechoso.
El veredicto del jurado
Durante el juicio, el fiscal Jared Lorenz sostuvo que la evidencia reunida demostraba la responsabilidad del acusado. “Leonardo Venegas secuestró a la nena pero, por desgracia para el acusado, eligió a la niña equivocada”, afirmó durante su alegato.
Tras deliberar durante aproximadamente dos horas, el jurado declaró a Venegas culpable tanto del intento de secuestro como del delito de abuso infantil, este último vinculado a la agresión física contra la menor.
El veredicto se conoció luego de una audiencia en la que el acusado negó las imputaciones y llegó a calificar a la víctima como “mentirosa”.
La estrategia de la defensa
La defensa estuvo a cargo del abogado David Donet, quien reconoció que Venegas aparecía en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, aunque sostuvo que su presencia en el barrio respondía a su actividad como agente inmobiliario.
Además, cuestionó el accionar policial y afirmó que la investigación habría sido tratada de otra manera si la víctima hubiera sido blanca y residiera en una zona más acomodada de Miami.
Sin embargo, la fiscal adjunta estatal Alejandra De Lafuente rechazó esa interpretación y remarcó que Venegas, residente de Miami Shores, no acostumbraba frecuentar barrios como aquel donde ocurrió el episodio.
“Leonardo Venegas, quien vive en Miami Shores en un apartamento frente al mar con una Range Rover nueva, no frecuenta los alrededores de su casa”, señaló la funcionaria judicial. Y agregó que “el 4 y el 6 de julio eligió barrios de bajos ingresos donde hay niños pequeños sin supervisión para aprovecharse de ellos”.
Con la declaración de culpabilidad ya firme, ahora resta que la Justicia determine la pena que deberá cumplir. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses, los delitos por los que fue condenado contemplan sanciones que podrían llegar incluso a la prisión perpetua.
Quién es Leonardo Venegas
Leonardo Venegas es oriundo de Concordia y comparte la misma madre con Marcos Senesi, aunque ambos tienen padres distintos.
Durante años desarrolló una carrera como creador de contenidos en YouTube bajo el seudónimo de Ácido MC. Su canal, abierto en 2010, conserva numerosos videos vinculados a recetas, desafíos virales y aspectos de su vida cotidiana en el sur de Florida. Actualmente mantiene alrededor de 149.000 suscriptores en la plataforma.
Además de su actividad como youtuber, también incursionó en la música y publicó varios videoclips en internet.
Tras el veredicto condenatorio, su futuro quedó ahora en manos de la Justicia estadounidense, que deberá definir la sentencia correspondiente.