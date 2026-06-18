Pity Álvarez tocará en Tucumán antes de enfrentar el juicio por homicidio

Resumen para apurados
- Cristian 'Pity' Álvarez dará un show en Tucumán el 8 de agosto, dos días antes de iniciar su juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz ocurrido en 2018.
- El juicio estuvo suspendido por su salud mental, pero pericias médicas determinaron que está apto. Su último show en Tucumán en 2018 terminó con graves disturbios.
- Este show consolida el retorno del músico a los escenarios del norte del país, previo a un proceso judicial definitivo que determinará su situación penal futura.
Cristian "Pity" Álvarez continúa con su regreso a los escenarios y confirmó una nueva presentación en el norte argentino. El músico se presentará el próximo 8 de agosto en Tucumán, apenas dos días antes del comienzo del juicio oral por la causa en la que está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.
El recital, que fue anunciado por el propio artista a través de sus redes sociales, se realizará en el Club Central Córdoba, aunque por el momento no se difundieron detalles sobre la venta de entradas. La confirmación llega luego de una serie de presentaciones que marcaron su regreso a la actividad musical tras varios años alejado de los escenarios.
Cuándo comienza el juicio contra Pity Álvarez
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el 10 de agosto el inicio del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
La causa permaneció suspendida durante un tiempo debido a las evaluaciones sobre la salud mental del músico. Sin embargo, tras las pericias realizadas, los jueces consideraron que actualmente se encuentra en condiciones de afrontar el proceso judicial.
Según la resolución, las facultades mentales del cantante se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del juicio que enfrentará. Asimismo, el dictamen fiscal destacó que las evaluaciones determinaron que Álvarez se encuentra orientado en tiempo y espacio y conserva su capacidad de atención y comprensión.
La última visita de Pity Álvarez a Tucumán terminó con incidentes
La última vez que Pity Álvarez actuó en Tucumán fue el 7 de abril de 2018, en el Club Argentinos del Norte. Aquella noche había despertado una gran expectativa entre los fanáticos, pero el recital terminó envuelto en disturbios.
El cantante llegó varias horas después del horario previsto, mientras miles de personas aguardaban el inicio del espectáculo. La larga espera generó tensión entre el público y derivó en destrozos, incendios y daños en parte de la estructura del escenario y de la torre de sonido.
Finalmente, el músico subió al escenario cerca de las 4 de la madrugada, aunque el recital prácticamente no pudo desarrollarse con normalidad debido a los incidentes ocurridos previamente.
Ahora, ocho años después de aquel episodio, Álvarez regresará a la provincia con un nuevo show, en el marco de la gira que marcó su vuelta a la actividad musical luego de varios años alejado de los escenarios.