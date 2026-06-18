¿Tuviste alguna de estas enfermedades? Por qué no deberías comer palta

Resumen para apurados
- Expertos en salud advierten que personas con insuficiencia renal, sobrepeso o alergia al látex deben restringir el consumo de palta debido a sus componentes nutricionales.
- Aunque la palta es recomendada por sus grasas saludables y potasio, su alto valor calórico y minerales específicos pueden contraindicarla en ciertos cuadros médicos.
- Esta advertencia busca concientizar sobre la nutrición personalizada, recordando la importancia de consultar a profesionales antes de realizar cambios drásticos en la dieta.
La palta es uno de los alimentos más recomendados por nutricionistas debido a su aporte de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Su consumo suele asociarse con beneficios para la salud cardiovascular, el control de la glucosa y una alimentación equilibrada.
Sin embargo, no todas las personas deberían incorporarla a su dieta sin restricciones. Debido a su composición nutricional, existen determinadas enfermedades y condiciones de salud en las que se aconseja limitar su consumo o consultar previamente con un profesional.
¿Quiénes no deberían consumir palta?
Aunque se trata de un alimento con un alto valor nutricional, la palta puede no ser adecuada para todas las personas.
- Personas con insuficiencia renal
- Personas con alergia al látex
- Quienes siguen una dieta para bajar de peso
- Personas con sobrepeso
Los beneficios nutricionales de la palta
Pese a estas contraindicaciones, la palta continúa siendo considerada un alimento de gran calidad nutricional.
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una pieza de aproximadamente 200 gramos aporta grasas monoinsaturadas, fibra, proteínas, hidratos de carbono, además de vitaminas C, E, K y B9, junto con minerales como potasio y cobre.
Gracias a esta combinación de nutrientes, su consumo moderado puede favorecer la salud del corazón, contribuir al control de la glucosa en sangre, mejorar la saciedad y aportar nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo.