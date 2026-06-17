Hay otros dos detenidos por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Otras dos personas fueron detenidas por personal de Gendarmería Nacional en el marco de la causa en la que se investiga el traslado de 470 kilos de cocaína. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en Famaillá y en la capital tucumana. Uno de los sospechosos arrestado había sido condenado en 2017 en el conocido juicio contra el clan Ale.