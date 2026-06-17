¿Paredes con humedad? El truco para eliminar las manchas y evitar que vuelvan a aparecer

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan usar bicarbonato y vinagre para eliminar manchas de humedad en paredes del hogar de forma económica y evitar daños estéticos y de salud.
- El método consiste en aplicar bicarbonato y pulverizar vinagre; la reacción efervescente desprende el moho superficial sin dañar la pintura, requiriendo ventilación posterior.
- Para evitar que el hongo reaparezca, los expertos señalan que es clave ventilar los ambientes y diferenciar la humedad por condensación de problemas estructurales graves.
Las manchas de humedad suelen aparecer de manera discreta en esquinas, techos o sectores poco ventilados del hogar. Aunque en un primer momento pueden parecer un problema menor, con el paso del tiempo afectan la estética de los ambientes y pueden derivar en daños más importantes si no se toman medidas.
Ante esta situación, especialistas en pintura sostienen que es posible controlar el moho superficial con elementos que habitualmente se encuentran en cualquier vivienda, evitando el uso de productos químicos costosos o agresivos para las superficies.
El método recomendado consiste en aplicar bicarbonato de sodio directamente sobre la zona afectada o preparar una pasta con agua. Luego, se debe pulverizar vinagre blanco sobre el compuesto. La reacción efervescente que se genera actúa como un desinfectante natural que ayuda a desprender el moho adherido a la pared.
Una vez completado este paso, se aconseja limpiar la superficie con un paño húmedo, secar cuidadosamente el área y ventilar el ambiente durante al menos 15 minutos. Según la información analizada, este procedimiento permite eliminar el moho sin levantar la pintura existente.
La importancia de detectar el origen de la humedad
Los especialistas remarcan que el tratamiento solo será efectivo si previamente se identifica la causa del problema. La condensación, frecuente en baños y cocinas por falta de ventilación, suele generar manchas verdosas que pueden eliminarse con relativa facilidad mediante este método casero.
Sin embargo, existen otros tipos de humedad que requieren intervenciones más complejas. Las filtraciones, provocadas por averías externas o fugas, y la capilaridad, que asciende desde el terreno hacia las paredes, no pueden resolverse únicamente con productos domésticos, consignó el diario La Nación.
En estos casos, el origen del inconveniente es estructural y demanda reparaciones específicas para evitar que la humedad continúe avanzando.
Cuándo usar cloro y cuándo buscar una solución profesional
Aunque el cloro es reconocido por su potente acción fungicida, los especialistas recomiendan utilizarlo con precaución. Su aplicación diluida debería reservarse para situaciones más graves en las que esté previsto un repintado posterior, ya que puede desgastar los acabados de las superficies.
Asimismo, advierten que, si la humedad persiste, resulta indispensable detener cualquier ingreso de agua antes de iniciar tareas de restauración. En las patologías más complejas, como la capilaridad, suelen requerirse soluciones profesionales, entre ellas las inyecciones químicas o la instalación de sistemas de electroósmosis.
Cómo prevenir la aparición de moho en el hogar
La prevención continúa siendo la alternativa más eficaz y económica para evitar la proliferación de humedad y moho en las paredes. Entre las medidas recomendadas figuran la ventilación diaria de todos los ambientes, el uso de extractores en zonas críticas como baños y cocinas, evitar secar ropa dentro de la vivienda y revisar periódicamente las juntas de sellado.
Cuando el problema se presenta de forma estacional, la aplicación de pinturas con propiedades fungicidas o anticondensación puede convertirse en una barrera adicional de protección. No obstante, los especialistas subrayan que estos productos ofrecen mejores resultados cuando se complementan con hábitos adecuados de ventilación y mantenimiento del hogar.