¿Paredes con humedad? El truco para eliminar las manchas y evitar que vuelvan a aparecer

Cómo prevenir la aparición de moho en el hogar

La prevención continúa siendo la alternativa más eficaz y económica para evitar la proliferación de humedad y moho en las paredes. Entre las medidas recomendadas figuran la ventilación diaria de todos los ambientes, el uso de extractores en zonas críticas como baños y cocinas, evitar secar ropa dentro de la vivienda y revisar periódicamente las juntas de sellado.