El truco definitivo para limpiar las manchas de humedad de la pared sin lavandina

El agua oxigenada al tres por ciento destaca por su capacidad antiséptica al limpiar áreas lavables mediante un pulverizador. Por su parte, el bicarbonato posee una textura abrasiva que facilita el desprendimiento de suciedad difícil sin arruinar la pintura o los tejidos próximos. El uso de estos métodos caseros protege a las personas con sensibilidad respiratoria o cuadros alérgicos crónicos.