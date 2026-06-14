El ajuste oculto de las ventanas que ayuda a conservar el calor en invierno y reducir el ingreso de aire frío

La diferencia entre una ventana antigua o de poca calidad radica más allá de la estética sino que se ve reflejado en las facturas energéticas, la entrada de humedad en casa o la poca sensación de resguardo respecto de los ruidos de afuera. Un mal aislamiento térmico puede hacer que el aire frío del exterior entre, lo que podemos comprobar con solo acercarnos a la abertura, acción que también nos permitirá descubrir un detalle, un ajuste que permite acondicionarlas en “modo invierno”.