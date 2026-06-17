Fuerte cruce entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch en Diputados: "Nos encontramos en la calle"

Resumen para apurados
- Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch protagonizaron este miércoles un fuerte cruce verbal en la Cámara de Diputados durante un plenario sobre el acuerdo con holdouts.
- El conflicto se inició por el orden de oradores en la comisión y escaló con acusaciones cruzadas de doble discurso, ironías y desafíos personales fuera del recinto.
- El episodio refleja la alta tensión política en el Congreso, donde el oficialismo logró dictamen para el proyecto de holdouts en medio de un clima de extrema polarización.
Un nuevo episodio de alta tensión política se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch protagonizaron un fuerte cruce verbal durante un plenario de comisiones que analizaba el proyecto impulsado por el oficialismo para avanzar con un acuerdo de pago con holdouts.
La discusión comenzó cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, respondió a un reclamo del titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, por el orden de los oradores.
"Germán, me anotaste vos acá en la lista de prepo a Juan Grabois, me fijo y no está en la comisión. Déjame administrar los oradores", expresó el diputado libertario.
Desde otro sector de la sala, Grabois intervino de inmediato. "Cállate, silencio", le respondió Benegas Lynch, mientras que, fuera de micrófono, se escuchó al dirigente del Frente Patria Grande insultarlo.
El intercambio subió de tono
El enfrentamiento no terminó allí. Cerca de una hora después, cuando llegó el turno de Grabois para formular sus preguntas, el legislador inició su exposición con un irónico: "Gracias, genio".
Benegas Lynch volvió a responderle: "Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso".
Lejos de apaciguarse, Grabois replicó: "Si lo elevo al tuyo va a ser del nivel de Venezuela, pero si querés que me apure, callate un poquito la boca y dejame hablar".
El presidente de la comisión insistió: "¿Vos creés que me afecta algo lo que digas de mí?". A lo que el diputado opositor respondió: "No, me resbala".
"Nos encontramos en la calle"
El momento de mayor tensión llegó cuando Benegas Lynch cuestionó la actitud de Grabois dentro del Congreso.
"Después nos encontramos en la calle vestidos de jean y zapatillas y me decís 'hola Bertie', y después acá te hacés el picante", lanzó el legislador de La Libertad Avanza.
La respuesta de Grabois fue inmediata y desafiante: "Yo a vos no te saludé nunca. Ya estoy vestido de zapatillas y jean; si querés nos encontramos en un rato, no tengo problema".
El intercambio generó revuelo entre los presentes y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde el video del enfrentamiento fue compartido por dirigentes políticos y usuarios.
Un debate marcado por las confrontaciones
El fuerte cruce se produjo en el marco del plenario de comisiones en el que el oficialismo consiguió emitir dictamen favorable al proyecto vinculado con el acuerdo de pago a los holdouts, una iniciativa que volvió a generar fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.
Más allá del contenido del debate, el enfrentamiento entre Grabois y Benegas Lynch terminó acaparando la atención política de la jornada por el tono de las acusaciones y el desafío personal que ambos protagonizaron frente al resto de los legisladores.