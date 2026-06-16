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Qué le pasa a tu cuerpo cuando empezás a levantar pesas después de los 50 años, según los expertos

Especialistas en la salud y en el ejercicio físico explicaron cuáles son los primeros cambio corporales así como las precauciones que hay que tener al comenzar a entrenar la fuerza en el gimnasio.

Los efectos en el cuerpo de comenzar a entrenar la fuerza.
Los efectos en el cuerpo de comenzar a entrenar la fuerza. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en salud recomendaron en un informe reciente entrenar la fuerza después de los 50 años para combatir la sarcopenia y la pérdida de densidad ósea a nivel global.
  • Tras los 30 años se pierde masa muscular y ósea. Para revertirlo, se aconseja iniciar con dos sesiones semanales guiadas, priorizando la técnica correcta antes que el peso.
  • Esta práctica previene el deterioro cognitivo y físico, asegurando una vejez más activa y autónoma, clave para mantener el bienestar general al superar los 80 años de edad.
Resumen generado con IA

Hasta hace no mucho tiempo, la zona de musculación en los gimnasios parecía un territorio reservado para jóvenes. Sin embargo, la ciencia y la medicina preventiva derribaron ese mito. Hoy sabemos que levantar pesas es una de las mejores decisiones que podés tomar para cuidar tu cuerpo al pasar la barrera de las cinco décadas, incluso si jamás en tu vida tocaste una mancuerna.

Después de los 50: el ejercicio de calentamiento clave para ganar movilidad y reducir la rigidez

Después de los 50: el ejercicio de calentamiento clave para ganar movilidad y reducir la rigidez

Un artículo publicado en el sitio especializado Prevention recopiló la opinión de diversos expertos que coinciden en un diagnóstico contundente: el cuerpo humano no tiene fecha límite para volverse más fuerte. De hecho, los beneficios van mucho más allá de lo estético y transforman por completo la forma en que envejecemos.

Un freno al reloj biológico 

A partir de los 30 años, las personas perdemos de forma natural entre un 3% y un 5% de masa muscular por década, un proceso que se acelera notablemente después de los 60. Esta pérdida de fuerza y funcionalidad se conoce como sarcopenia. "Es uno de los principales predictores del deterioro funcional en adultos mayores", advirtió la doctora Gabrielle Lyon, fundadora del Centro de Medicina Centrada en el Músculo al medio citado. Al entrenar la fuerza generamos microlesiones en las fibras que, al repararse, nos vuelven más fuertes.

Por otro lado, la densidad ósea es una gran preocupación, especialmente para las mujeres postmenopáusicas, quienes pueden perder hasta un 20% de su masa ósea debido a la caída del estrógeno. El levantamiento de pesas genera un estímulo mecánico clave. "Es una de las pocas formas naturales de estimular la densidad ósea sin medicamentos. Los músculos tiran de los huesos y los huesos responden volviéndose más fuertes", explicó la la doctora Pooja Gidwani, especialista en longevidad.

Mente ágil y un metabolismo encendido

El impacto de los pesos no se limita al espejo; también transforma el cerebro. El entrenamiento de resistencia estimula componentes químicos esenciales para mantener las funciones cognitivas y reducir los síntomas de la depresión. "El entrenamiento de fuerza puede incluso reducir el riesgo de demencia y mejorar el estado de ánimo al favorecer un mejor descanso", aseguró Lyon.

Además, el músculo es un tejido metabólicamente muy activo que ayuda a regular el azúcar en sangre y quema calorías de manera eficiente. Con la edad, el cuerpo tiende a acumular más grasa, especialmente en el abdomen. "El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar e incluso desarrollar masa muscular, lo que favorece un metabolismo más sano. El músculo es tu motor metabólico; hay que mantenerlo funcionando fuerte", señaló Gidwani.

Cómo empezar a entrenar de forma segura

Ganar fuerza después de los 50 no significa que debas correr a levantar barras pesadísimas el primer día. La clave está en la constancia y en escuchar al propio cuerpo, idealmente bajo la supervisión de un profesional y con el visto bueno médico. "No hay límite de edad para la capacidad del músculo de ganar fuerza. Con los adultos que fueron sedentarios, se trata simplemente de encontrar el lugar y el ritmo adecuado", afirmó Debra Atkinson, entrenadora y fundadora de Flipping 50.

Para arrancar, los expertos sugieren dos sesiones semanales, priorizando movimientos funcionales que imiten las actividades diarias (como levantarse de una silla o cargar las compras). "Si querés estar en forma a los 80 años, debés entrenar con intención en tus 50", concluyó Lyon. La clave inicial es priorizar la técnica perfecta antes que el peso excesivo.

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