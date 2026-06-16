Qué le pasa a tu cuerpo cuando empezás a levantar pesas después de los 50 años, según los expertos

Un freno al reloj biológico

A partir de los 30 años, las personas perdemos de forma natural entre un 3% y un 5% de masa muscular por década, un proceso que se acelera notablemente después de los 60. Esta pérdida de fuerza y funcionalidad se conoce como sarcopenia. "Es uno de los principales predictores del deterioro funcional en adultos mayores", advirtió la doctora Gabrielle Lyon, fundadora del Centro de Medicina Centrada en el Músculo al medio citado. Al entrenar la fuerza generamos microlesiones en las fibras que, al repararse, nos vuelven más fuertes.