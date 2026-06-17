Cómo bajar la grasa abdominal: los cinco ejercicios que podés hacer sin salir de casa

Resumen para apurados
- Una guía propone cinco ejercicios prácticos para reducir la grasa abdominal y fortalecer el core en casa, sin necesidad de equipamiento ni gimnasio.
- Rutinas como la plancha, mountain climbers y bird dog ayudan a trabajar la postura. Su efectividad requiere constancia, actividad física regular y buenos hábitos alimentarios.
- Fortalecer el abdomen mejora la estabilidad y protege la columna a largo plazo, facilitando el bienestar general y la actividad física diaria de forma accesible.
La zona abdominal suele ser una de las más difíciles de trabajar durante el entrenamiento físico. Sin embargo, fortalecer los músculos del core no solo contribuye a mejorar la apariencia física, sino que también ayuda a mantener una mejor postura, aumentar la estabilidad corporal y prevenir molestias o lesiones en la espalda.
Aunque la reducción de grasa abdominal requiere constancia, actividad física regular y hábitos alimentarios adecuados, existen ejercicios que pueden realizarse en casa sin necesidad de equipamiento especial ni grandes espacios.
- Plancha
Para comenzar, se recomienda sostener la posición entre 30 y 60 segundos y repetir el ejercicio en tres series, con pausas de descanso entre cada una.
- Mountain climbers
Este ejercicio suele practicarse durante 40 segundos seguidos, seguidos por 20 segundos de recuperación.
- Criss cross
La técnica busca mantener la zona lumbar apoyada mientras se alternan los movimientos de ambos lados.
- Bird dog
Una vez completada la repetición, se cambia de lado para trabajar ambos sectores del cuerpo de manera equilibrada. Una opción es realizar dos series de diez repeticiones.
- Dead bug
El movimiento consiste en extender una pierna y el brazo contrario de manera controlada, manteniendo el abdomen activo para evitar que la zona lumbar se despegue del suelo. Puede realizarse en dos o tres series de diez repeticiones por lado.
Por qué fortalecer el abdomen es importante
Más allá de la cuestión estética, los ejercicios abdominales cumplen una función clave en la salud física. Un core fortalecido mejora la estabilidad, favorece una postura correcta y contribuye a proteger la columna vertebral durante las actividades cotidianas y deportivas.
Por eso, incorporar estos movimientos a una rutina regular puede convertirse en una herramienta útil para desarrollar fuerza y mejorar el bienestar general sin necesidad de acudir a un gimnasio.