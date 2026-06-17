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Después de los 50 años: el ejercicio de pilates que ayuda a trabajar la grasa de la cintura

Existe un movimiento de Pilates que trabaja el core, favorece la movilidad y aporta múltiples beneficios para la salud. Descubrí cómo se realiza.

El ejercicio de Pilates que fortalece el abdomen y ayuda a reducir la cintur
El ejercicio de Pilates que fortalece el abdomen y ayuda a reducir la cintur
Por Mercedes Mosca Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El ejercicio de pilates 'rotación de columna sentado' es recomendado para mayores de 50 años para fortalecer el abdomen y reducir la grasa de la cintura por salud.
  • El movimiento se realiza sentado, rotando el torso lentamente con el abdomen contraído. Según la Universidad de Valencia, el pilates aporta fuerza, flexibilidad y equilibrio.
  • Esta práctica regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y óseas, como la osteoporosis, garantizando una mejor calidad de vida y movilidad en la vejez.
Resumen generado con IA

Con el paso de los años, mantener un peso saludable y fortalecer la zona media del cuerpo puede convertirse en un desafío. Después de los 50 años, la acumulación de grasa en la cintura es una preocupación frecuente, no solo por cuestiones estéticas, sino también por su relación con enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud.

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En ese contexto, el método pilates se presenta como una alternativa para mejorar la fuerza, la postura y la estabilidad corporal. Entre los movimientos más recomendados se encuentra la rotación de columna sentado, un ejercicio que activa los músculos del core y favorece la movilidad de la columna.

Cómo hacer el ejercicio de Pilates para trabajar la cintura

La rotación de columna sentado es un movimiento que fortalece la musculatura abdominal y mejora la flexibilidad sin requerir equipamiento especial.

Para realizarlo correctamente se recomienda:

  • Sentarse sobre una colchoneta con la espalda recta y las piernas cruzadas.
  • Colocar las manos detrás de la cabeza con los codos abiertos y los hombros relajados.
  • Inhalar profundamente y, al exhalar, girar lentamente el torso hacia un lado, manteniendo el abdomen contraído y la espalda alineada.
  • Sostener la posición durante unos segundos y regresar de forma controlada al centro.
  • Repetir el movimiento hacia el lado contrario siguiendo la misma técnica.
  • Completar 10 repeticiones por lado, priorizando siempre un movimiento suave y controlado para evitar lesiones.

Según el Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia, practicar Pilates de manera regular puede aportar distintos beneficios para las personas mayores de 50 años.

Entre ellos se destacan:

  • Favorecer la fuerza y la flexibilidad muscular.
  • Mejorar el equilibrio y contribuir a prevenir caídas.
  • Fortalecer los músculos profundos del abdomen, fundamentales para la estabilidad corporal.
  • Corregir la postura y disminuir molestias asociadas a una mala alineación de la columna.
  • Promover la relajación y el bienestar mental gracias a la concentración que exige cada ejercicio.
  • Contribuir al mantenimiento de la densidad ósea, un aspecto especialmente importante en mujeres después de la menopausia, ya que algunos estudios sugieren que el Pilates podría ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas.

Por eso, incorporar ejercicios de Pilates dentro de una rutina de actividad física puede convertirse en una herramienta útil para conservar la movilidad, mejorar el equilibrio y mantener una buena condición física después de los 50 años.

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