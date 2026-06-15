Después de los 50: el ejercicio de calentamiento clave para ganar movilidad y reducir la rigidez

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan a mayores de 50 años realizar una rutina de movilidad diaria de cinco minutos para prevenir la rigidez articular y evitar lesiones.
- La pérdida de colágeno y estrógenos tras la mediana edad reduce la elasticidad. El método propone ejercicios sencillos como el gato-vaca para activar las articulaciones.
- Esta práctica previene dolores compensatorios en espalda y rodillas, mejorando el equilibrio y la salud ósea a largo plazo para un envejecimiento activo.
Pasada la mediana edad, muchas personas pueden notar que la rigidez gana terreno, principalmente las mujeres. Por eso, un entrenador especializado instó a mayores de 50 años a que sumen una rutina de movilidad de solo cinco minutos antes de cualquier actividad.
Un artículo publicado en la revista especializada Parade, explica cómo el paso del tiempo afecta la elasticidad muscular y la lubricación de las articulaciones debido a la baja de estrógenos y colágeno. Sin embargo, lejos de ser una mala noticia, es una oportunidad para entrenar de forma más inteligente.
Por qué la movilidad es clave a partir de los 50
El objetivo de estos ejercicios no es solo estirar, sino preparar al cuerpo para el movimiento diario y evitar lesiones. Las zonas que primero pierden flexibilidad suelen ser las caderas, la columna, los tobillos, el pecho y los hombros. Cuando estas áreas se vuelven rígidas, el resto del cuerpo compensa, lo que puede provocar dolores comunes en la espalda o las rodillas.
"La movilidad se convierte en una de las claves más importantes para sentirnos bien al llegar a la mediana edad", explicó Kristin McGee, entrenadora personal e instructora de yoga y pilates. Para la especialista, no se trata solo de amplitud de movimiento, sino de "confianza, equilibrio y de mantener el cuerpo fuerte y capaz durante las próximas décadas".
Por su parte, el Daniel Giordano, cofundador de Bespoke y asesor médico, aportó que estos movimientos suaves ayudan a la salud ósea y previenen accidentes: "Añadir carga al cuerpo gradualmente y realizar un calentamiento puede ayudar a mejorar el equilibrio y la estabilidad, lo que puede reducir el riesgo de caídas y favorecer la fortaleza ósea a largo plazo".
Una rutina sencilla de cinco minutos
Para poner el cuerpo en marcha, McGee recomendó una serie de seis ejercicios sencillos que se pueden realizar en casa y que benefician a las principales articulaciones:
- Gato-vaca: sobre una colchoneta apoyando manos y rodillas, se arquea la espalda hacia abajo al inhalar y se redondea hacia arriba al exhalar. Realizar de 8 a 10 repeticiones para movilizar la columna.
- Rotación de caderas: de pie, usando una silla como apoyo, se levanta una rodilla y se dibuja un círculo hacia afuera. Son 5 repeticiones por lado para mejorar el equilibrio.