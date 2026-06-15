Después de los 50: el ejercicio de calentamiento clave para ganar movilidad y reducir la rigidez

Por qué la movilidad es clave a partir de los 50

El objetivo de estos ejercicios no es solo estirar, sino preparar al cuerpo para el movimiento diario y evitar lesiones. Las zonas que primero pierden flexibilidad suelen ser las caderas, la columna, los tobillos, el pecho y los hombros. Cuando estas áreas se vuelven rígidas, el resto del cuerpo compensa, lo que puede provocar dolores comunes en la espalda o las rodillas.