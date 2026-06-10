Bizcochos integrales para el mate: cómo hacer la versión saludable de la receta clásica

¿Cómo preparar bizcochos integrales?

Pero para las ocasiones en que se desea acompañar el mate, un cambio en la receta puede funcionar, como la propuesta que compartió la creadora de contenido María Guadalupe Guillot, con su versión integral a la que se le pueden sumar semillas, condimentos y saborizantes. Hecha a base de harina integral, esta elaboración agrega fibra y no utiliza grasa vacuna, sino que la reemplaza por aceite de oliva, que concentra ácidos grasos monoinsaturados y poderosos antioxidantes, los cuales actúan como protectores del organismo. En pocos pasos, es posible lograr un snack sano y delicioso.