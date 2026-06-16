Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de EEUU a Brasil

Resumen para apurados
- El Tribunal Supremo de Brasil condenó recientemente a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por coacción tras pedir a EE.UU. sancionar a jueces que investigan a su padre.
- El exdiputado viajó a EE.UU. en 2025 y se alió con Donald Trump, logrando que el gobierno estadounidense sancionara a magistrados e impusiera aranceles comerciales a Brasil.
- La condena tensa la relación diplomática entre los gobiernos de Lula da Silva y Donald Trump, quien calificó la investigación contra el clan Bolsonaro como una persecución.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por coacciones a la Justicia. La decisión fue adoptada en el marco de una causa en la que se lo acusó de incentivar al Gobierno de Estados Unidos para que sancionara a jueces que participaron en el proceso judicial contra su padre por un presunto complot golpista.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal impuso la pena de manera unánime. Además de la condena de prisión, que deberá cumplir bajo un régimen semiabierto, Eduardo Bolsonaro fue sancionado con una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
El factor estadounidense
El ex diputado se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025, luego de asegurar que la Justicia brasileña podría impedirle salir del país. Una vez instalado en territorio norteamericano, estrechó vínculos con la administración de Donald Trump.
Según se indicó, la administración estadounidense aplicó sanciones contra magistrados que intervenían en el juicio contra Jair Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil por el proceso judicial contra el exmandatario. Trump llegó a calificar la investigación como “una caza de brujas”.
Apoyo de Trump
En medio de la controversia, el presidente estadounidense expresó públicamente su respaldo al ex mandatario brasileño. “He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional”, afirmó Trump en una carta dirigida al presidente de Brasil, Lula da Silva.