Condenaron a Eduardo Bolsonaro a cuatro años de cárcel por incentivar sanciones de EEUU a Brasil

En medio de la controversia, el presidente estadounidense expresó públicamente su respaldo al ex mandatario brasileño. “He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional”, afirmó Trump en una carta dirigida al presidente de Brasil, Lula da Silva.