Brasil: detienen al jefe de inteligencia de Bolsonaro

BRASILIA, Brasil.- Alexandre Ramagem, ex diputado y ex jefe de los servicios brasileños de inteligencia, fue detenido este lunes en Estados Unidos adonde se había fugado tras ser condenado junto al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. El ex policía, de 53 años, fue condenado el año pasado a 16 años de prisión luego de que la corte suprema lo considerara culpable junto a Bolsonaro de conspirar para mantener en el poder al ex presidente a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.