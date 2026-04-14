Brasil: detienen al jefe de inteligencia de Bolsonaro

BRASILIA, Brasil.- Alexandre Ramagem, ex diputado y ex jefe de los servicios brasileños de inteligencia, fue detenido este lunes en Estados Unidos adonde se había fugado tras ser condenado junto al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. El ex policía, de 53 años, fue condenado el año pasado a 16 años de prisión luego de que la corte suprema lo considerara culpable junto a Bolsonaro de conspirar para mantener en el poder al ex presidente a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal de Brasil dijo en una nota que “un brasileño condenado por el Supremo Tribunal Federal fue preso en Orlando, Florida, por la policía migratoria estadounidense (ICE)”.
Fugitivo
Una fuente de esa fuerza confirmó que se trata de Ramagem, quien aparece en el sitio oficial de la policía migratoria de Estados Unidos como “detenido por ICE”. La policía precisó que el detenido “es considerado fugitivo de la justicia brasileña tras la condena por los crímenes de organización criminal armada, golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho”.
Según medios locales, Ramagem escapó de Brasil por Guyana, sin pasar por los controles migratorios y entró en Estados Unidos con un pasaporte diplomático. Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre. El comunicado de la policía subrayó que la detención “fue resultado de la cooperación policial internacional entre la Policía Federal y las autoridades policiales de Estados Unidos”.
El influencer Paulo Figueiredo, cercano a la familia Bolsonaro, dijo que “el gobierno brasileño no tuvo ninguna participación” en el episodio. Figueiredo, nieto del último general en presidir Brasil durante la dictadura militar (1964-1985), dijo en X que Ramagem tiene estatus migratorio legal mientras espera una solicitud de asilo pendiente.