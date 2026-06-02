Lula desafió los aranceles de EEUU y afirmó que Brasil puede redirigir sus exportaciones a otros mercados

Resumen para apurados
- Lula desafió en Goiás la amenaza de EE.UU. de aplicar aranceles del 25% a Brasil desde el 15 de julio por supuestas trabas comerciales, aduciendo que tiene mercados alternativos.
- El conflicto surge por acusaciones de EE.UU. sobre la política comercial de Brasil. Ante esto, Lula destacó que China abrió su mercado de carnes tras declararlo libre de aftosa.
- Con fecha límite el 15 de julio, cámaras empresariales confían en que las negociaciones evitarán los aranceles, mientras el conflicto reaviva la polarización política brasileña.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a la decisión de Estados Unidos (EEUU) de avanzar con aranceles del 25% sobre productos brasileños y aseguró que su país cuenta con alternativas comerciales para colocar sus exportaciones. En ese marco, destacó el reciente reconocimiento de China al estatus sanitario de Brasil, una medida que habilita el ingreso de carne brasileña al mercado chino.
“¿Qué pasó hoy para contrarrestar la medida de (Donald) Trump? China reconoció que Brasil está libre de fiebre aftosa a nivel nacional, por lo que nuestra carne puede entrar libremente en el mercado chino. Tengo mucha suerte, no voy a quedarme llorando. Si no quieres comprarme, puedo venderle a otro”, afirmó el mandatario durante un acto público en el estado de Goiás.
Las declaraciones se produjeron luego de que la administración de Trump evalúa aplicar aranceles del 25% a productos brasileños por considerar que el país mantiene prácticas comerciales “irrazonables o discriminatorias” que afectan a empresas estadounidenses. La medida entraría en vigor el 15 de julio si ambas partes no alcanzan un acuerdo, consignó la cadena CNN.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que las observaciones abarcan áreas como los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales, la deforestación ilegal, la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado del etanol. No obstante, quedaron excluidos de los posibles gravámenes algunos productos, entre ellos la carne vacuna, el café, las tierras raras, otros metales y las piezas de aeronaves.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que mantuvo junto al presidente Donald Trump varias reuniones con Lula da Silva y miembros de su gabinete, aunque reconoció que persisten diferencias importantes. También expresó su intención de continuar las negociaciones antes de la fecha límite establecida.
En su respuesta, Lula recordó que Brasil mantiene un déficit comercial con Estados Unidos y sostuvo que, en ese contexto, “quien debería aumentar los aranceles somos nosotros, no ellos”. Además, señaló que los equipos negociadores de ambos países ya mantuvieron tres encuentros sin alcanzar un entendimiento desde la última reunión entre ambos presidentes, que calificó como “exitosa”.
El mandatario también vinculó la decisión estadounidense con la reciente visita a la Casa Blanca del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y referente opositor de cara a las próximas elecciones presidenciales. Lula lo calificó de “traidor” al sugerir una relación entre ese viaje y la medida anunciada por Washington.
Por su parte, Flávio Bolsonaro aseguró en redes sociales que solicitó expresamente a Trump que no aplicara nuevos aranceles y sostuvo que la medida constituye una represalia contra Lula, aunque aclaró que no considera que los gravámenes sean la solución al conflicto.
Mientras tanto, tanto la Cámara Americana de Comercio (Amcham) como la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) coincidieron en que la amenaza de sanción aún es preliminar y confiaron en que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo antes de la entrada en vigor de las medidas.