Lula desafió los aranceles de EEUU y afirmó que Brasil puede redirigir sus exportaciones a otros mercados

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que las observaciones abarcan áreas como los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales, la deforestación ilegal, la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado del etanol. No obstante, quedaron excluidos de los posibles gravámenes algunos productos, entre ellos la carne vacuna, el café, las tierras raras, otros metales y las piezas de aeronaves.