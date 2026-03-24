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La Corte Suprema de Brasil le concedió la prisión domiciliaria "temporal" a Jair Bolsonaro

El ex presidente fue condenado a 27 años y permanecerá en su casa en Brasilia durante 90 días, tras ser hospitalizado por una neumonía.

Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro.
Hace 1 Hs

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria “temporal” al ex presidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de cárcel y se encuentra actualmente hospitalizado a raíz de un cuadro de neumonía.

Bolsonaro, de 71 años, permanecerá recluido en su domicilio en Brasilia por un plazo inicial de 90 días, prorrogables, de acuerdo con la resolución judicial. La medida fue celebrada por su entorno cercano: “¡Gracias, Dios mío!”, expresó en Instagram su esposa, Michelle Bolsonaro, junto a una imagen de la noticia.

El beneficio llega luego de reiterados pedidos por parte de la defensa del líder ultraderechista, que solicitaba que no regresara al complejo penitenciario de Papuda, donde cumple su condena desde enero. Hasta el momento, esas solicitudes habían sido rechazadas.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien aceptó parcialmente un recurso presentado por los abogados de Bolsonaro y coincidió en parte con la postura de la Fiscalía. El organismo se había manifestado el lunes a favor del arresto domiciliario al considerar que el ex mandatario “requiere atención constante y cuidadosa” debido a su estado de salud.

Prisión domiciliaria "temporal"

El magistrado estableció que el ex presidente, hospitalizado desde el 13 de marzo, podrá cumplir la medida por 90 días a partir de su alta médica, cuya fecha aún no fue definida. Durante ese período, se evaluarán las condiciones en las que deberá cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo, tras ser hallado culpable de tramar un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022.

De acuerdo con el equipo médico, la infección que derivó en su internación está relacionada con un episodio de broncoaspiración, vinculado a las secuelas de la puñalada que sufrió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018. Desde entonces, Bolsonaro ha atravesado múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
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