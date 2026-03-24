La Corte Suprema de Brasil le concedió la prisión domiciliaria "temporal" a Jair Bolsonaro

El magistrado estableció que el ex presidente, hospitalizado desde el 13 de marzo, podrá cumplir la medida por 90 días a partir de su alta médica, cuya fecha aún no fue definida. Durante ese período, se evaluarán las condiciones en las que deberá cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo, tras ser hallado culpable de tramar un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022.