Política

Un tucumano es el nieto recuperado número 128

El resultado permitió identificar su rama paterna y reconstruir así su identidad biológica completa.

RESTITUCIÓN. La tarea fue coordinada por el fiscal Camuña.
RESTITUCIÓN. La tarea fue coordinada por el fiscal Camuña.
Hace 3 Hs

La Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), coordinada por el fiscal Pablo Camuña, notificó a Marcos Eduardo Ramos, nieto restituido N°128, el resultado positivo de los estudios de ADN realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permitieron confirmar su vínculo biológico paterno con Pastor Dante Campos, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

La evidencia genética analizada determinó que la muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de Pastor Dante Campos, presenta una compatibilidad del 99,99 por ciento con el parentesco biológico de Ramos. El resultado permitió identificar su rama paterna y reconstruir así su identidad biológica completa.

Tucumán: confirmaron la restitución de la identidad biológica del nieto recuperado N°128

Tucumán: confirmaron la restitución de la identidad biológica del nieto recuperado N°128

Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando el BNDG confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos, también desaparecida durante el terrorismo de Estado en Tucumán. Con el nuevo estudio, se logró restablecer plenamente su identidad como hijo de Pastor Dante Campos y Rosario del Carmen Ramos, y posibilitar su encuentro con una nueva parte de su familia biológica luego de casi 50 años. La confirmación de su identidad biológica completa se produjo en la antesala del juicio oral que comenzará el próximo 17 de junio, en el que se analizarán los hechos de sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad sufridos por Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman. Al momento del nacimiento de Marcos Eduardo Ramos, su padre ya se encontraba en la clandestinidad y se presume que no llegó a conocerlo. Posteriormente fue secuestrado y permanece desaparecido.

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