"Infinita tristeza": el conmovedor mensaje del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en el mundo digital. A dos días del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro que terminó con la vida del creador de contenidos, uno de los mensajes más conmovedores fue el de su padre, Ricardo Héctor Prim, quien eligió las redes sociales para expresar públicamente el dolor por la pérdida de su hijo.