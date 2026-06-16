"Infinita tristeza": el conmovedor mensaje del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber

Resumen para apurados
- Ricardo Héctor Prim despidió con dolor a su hijo, el youtuber argentino 'Gaspi', tras morir en un choque de helicópteros en Río de Janeiro con otras cinco personas.
- El accidente ocurrió al colisionar dos aeronaves el domingo. Entre las víctimas fatales se encuentran el productor Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.
- La tragedia causó gran conmoción en la comunidad digital, que rinde homenajes en redes, mientras se investigan las causas del siniestro y se gestiona la repatriación.
La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en el mundo digital. A dos días del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro que terminó con la vida del creador de contenidos, uno de los mensajes más conmovedores fue el de su padre, Ricardo Héctor Prim, quien eligió las redes sociales para expresar públicamente el dolor por la pérdida de su hijo.
El domingo amaneció con una noticia que rápidamente impactó en la comunidad del streaming y las redes sociales. La colisión de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes dejó seis víctimas fatales y provocó una profunda conmoción entre seguidores, colegas y amigos del influencer argentino.
Mientras la noticia se multiplicaba en medios y plataformas digitales, el duelo encontró una expresión íntima en las publicaciones realizadas por su padre, quien dirige una librería en Puerto Madryn.
En una de ellas compartió dos fotografías de Gaspi, una correspondiente a su infancia y otra de su etapa adulta. Ambas estuvieron acompañadas por una frase breve, pero cargada de significado: "Gaspi, te quiero siempre".
Horas más tarde publicó otra imagen con una sola expresión en letras mayúsculas: "INFINITA TRISTEZA", reflejando el impacto emocional que significó la pérdida.
Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo. Amigos, colegas, seguidores y personas que no conocían personalmente a la familia hicieron llegar sus condolencias a través de comentarios cargados de afecto.
"Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos", "Mucha fuerza en este difícil momento", "Ricardo, te mando un abrazo" y "Palabras sobran... Un abrazo" fueron algunas de las expresiones que inundaron las redes sociales, convirtiendo el dolor familiar en una manifestación colectiva de acompañamiento.
La muerte de Gaspi generó además una fuerte repercusión en la comunidad digital. Reconocido por su estilo espontáneo y su humor característico, el youtuber había construido una relación cercana con miles de seguidores desde sus primeros pasos en las plataformas de contenido.
Sus videos y transmisiones alcanzaron una amplia difusión no solo por su creatividad, sino también porque se transformaron en espacios de entretenimiento y conexión para una generación que hoy lo despide con mensajes de afecto y homenaje.
A lo largo de las últimas horas, las redes sociales se poblaron de recuerdos, publicaciones y despedidas que reflejaron la huella que dejó en el universo digital.
Según la información difundida en los momentos posteriores al accidente, las autoridades brasileñas confirmaron la identidad de las víctimas fatales. Junto a Gaspi murieron el productor de videoclips Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.
El siniestro ocurrió a las 8.59, hora local, cuando dos helicópteros colisionaron en una zona ubicada al oeste de Río de Janeiro.
De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y hallaron cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves. Posteriormente, al ampliar el operativo de búsqueda, encontraron un sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos 100 metros del punto principal de impacto.
Además de las víctimas fatales, el accidente provocó importantes daños materiales. Una de las aeronaves se precipitó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, donde se desató un incendio de gran magnitud.
Las llamas alcanzaron una estación de carga para vehículos eléctricos y provocaron una reacción en cadena que terminó destruyendo alrededor de 20 automóviles eléctricos.
En medio de la tragedia, el mensaje de despedida de su padre se convirtió en uno de los testimonios más emotivos del impacto que dejó Gaspi en quienes lo conocieron y siguieron su carrera.
La tragedia ocurrida en Río de Janeiro no solo golpeó a la familia Prim, sino también a una comunidad digital que hoy lamenta la pérdida de uno de sus creadores de contenido más reconocidos y queridos.