"No lo pude controlar": "Caco" García habló del cruce con un hincha y de su futuro en San Martín

Resumen para apurados
- Matías García, jugador de San Martín de Tucumán, se disculpó por su reciente altercado con un hincha en Munro y confirmó su intención de continuar en el club tras la crisis.
- El incidente ocurrió tras perder ante Colegiales en Munro, en medio de una crisis deportiva que provocó la salida del DT anterior y la reciente llegada de Alejandro Orfila.
- García ofreció adecuar su contrato para quedarse en el club y lograr el ascenso bajo la conducción de Orfila, buscando dejar atrás el conflicto y renovar las expectativas.
La llegada de Alejandro Orfila marcó el inicio de una nueva etapa en San Martín. Después de semanas atravesadas por malos resultados, cuestionamientos y cambios profundos dentro de la estructura futbolística, el arribo del entrenador uruguayo renovó las expectativas de un plantel que busca volver a ponerse de pie. En ese contexto, uno de los jugadores que decidió salir a dar la cara fue Matías “Caco” García, protagonista de uno de los episodios más comentados de los últimos días.
El volante rompió el silencio para referirse al cruce que mantuvo con un hincha tras la derrota frente a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos. Aquella tarde, mientras el plantel abandonaba el escenario de Munro, García reaccionó ante una recriminación de un simpatizante y debió ser contenido cuando intentó acercarse a quien lo había cuestionado. La situación rápidamente se viralizó y generó repercusiones tanto dentro como fuera del club.
Lejos de esquivar el tema, el mediocampista eligió reconocer su error y pedir disculpas públicamente. “No la pude controlar y por eso fue mi reacción de esa manera. Más que nada quiero pedirle disculpas a la persona a la que insulté. Siempre me manejé con respeto con todos y después, en frío, entendí que había tenido una mala reacción”, explicó.
“Caco” reconoció que recibió numerosos mensajes y videos sobre lo ocurrido, aunque aclaró que no pretende que el episodio siga creciendo. “No creo ni quiero generar un mundo de esto que pasó porque no soy ese tipo de persona. Cuando las cosas no van bien, una situación pequeña termina haciéndose muy grande”, reflexionó.
El Caco MatÃas GarcÃa y un pedido de disculpas sincero a los hinchas de #SanMartÃnTuc post partido ante Colegiales. Es de sabios reconocer cuando uno se equivoca, y el Caco lo hizo.— ðristian ð¼costaðï¸ (@AcostaCrisDavid) June 15, 2026
DespuÃ©s que cada uno lo vea como quiera. pic.twitter.com/zGOjlTOl6x
El pedido de disculpas
El jugador explicó que no sólo sintió la necesidad de disculparse con el hincha involucrado, sino también con la institución. Según relató, conoce perfectamente el funcionamiento del club y entiende el impacto que pueden tener este tipo de situaciones en momentos delicados.
“Primero quiero pedirle disculpas a esa persona. Después también al club, porque no me gusta hacer noticias desde ese lado, mucho menos en una situación como la que estábamos viviendo. Se había ido el entrenador y los resultados no se estaban dando. No tengo problema en reconocer que tuve una mala reacción”, sostuvo.
El mediocampista aseguró que la tensión acumulada por la actualidad deportiva influyó en lo sucedido. “Uno sale de un partido con mucha calentura. Así como la gente se expresa cuando los resultados no aparecen, nosotros también somos humanos. Ninguno quiere estar viviendo esta situación”, señaló el volante.
Sin embargo, insistió en que lo ocurrido no refleja su forma habitual de actuar. “No soy una persona de tener ese tipo de reacciones. De hecho, ni siquiera me gusta dar entrevistas. Por eso quería aclarar lo que pasó y cerrar el tema”, remarcó.
El deseo de seguir
Más allá del episodio puntual, “Caco” también aprovechó para hablar de su futuro. Durante los últimos días circularon versiones que indicaban que podría dejar la institución en el próximo mercado de pases. Sin embargo, el futbolista aseguró que su intención es exactamente la contraria.
El ex Belgrano reveló que mantuvo conversaciones con el vicepresidente Rafael Ponce de León para expresar su postura y que incluso llegó a plantear una alternativa poco habitual para facilitar su continuidad.
“Yo mismo hablé con ‘Rafa’. Entiendo la situación económica del club porque no solamente San Martín está complicado; muchas instituciones de la categoría están pasando por algo parecido y el país en general también atraviesa un momento difícil”, explicó.
Fue entonces cuando realizó una propuesta que refleja su intención de permanecer en el conjunto de Bolívar y Pellegrini. “Le dije que si había que hacer un ajuste en mi contrato no tenía ningún problema. Yo lo que quiero es quedarme. Vine para conseguir algo importante y sigo teniendo ese objetivo”, afirmó.
García recordó además que, tras regresar al club, estuvo muy cerca de cumplir el gran sueño del ascenso. “A los pocos meses de volver tuve la oportunidad de jugar una final. Lamentablemente no se dio, pero sigo comprometido con este proyecto y con el club”, señaló.
La llegada de Orfila también aparece como un factor que alimenta nuevas expectativas dentro del plantel. Aunque todavía no tuvo demasiado tiempo para trabajar bajo las órdenes del entrenador uruguayo, el volante considera que el cambio de conducción puede representar un impulso anímico para un grupo que necesita reencontrarse con las victorias. “Creo que los ánimos van a cambiar y ojalá que sea para bien”, expresó.
Las palabras de García parecen resumir el sentimiento que atraviesa al plantel. Después de días marcados por la incertidumbre, la derrota en Munro, la salida de Andrés Yllana y el conflicto que protagonizó con un hincha, el mediocampista intenta dar vuelta la página. Lo hace con un pedido de disculpas, con un gesto hacia la institución y con la intención de seguir siendo parte de un proyecto que, con la llegada de Orfila, busca empezar de nuevo.