"No lo pude controlar": "Caco" García habló del cruce con un hincha y de su futuro en San Martín

La llegada de Alejandro Orfila marcó el inicio de una nueva etapa en San Martín. Después de semanas atravesadas por malos resultados, cuestionamientos y cambios profundos dentro de la estructura futbolística, el arribo del entrenador uruguayo renovó las expectativas de un plantel que busca volver a ponerse de pie. En ese contexto, uno de los jugadores que decidió salir a dar la cara fue Matías “Caco” García, protagonista de uno de los episodios más comentados de los últimos días.