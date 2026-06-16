Política

Lisandro Catalán y el embajador argentino en España analizaron las oportunidades para la producción tucumana

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán destacó la importancia del mercado europeo para las exportaciones provinciales y remarcó la necesidad de generar vínculos estratégicos que impulsen el crecimiento de las economías regionales.

ENCUENTRO CLAVE. Lisandro Catalán llevó la agenda productiva tucumana a una reunión con el embajador argentino en España.
ENCUENTRO CLAVE. Lisandro Catalán llevó la agenda productiva tucumana a una reunión con el embajador argentino en España.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Durante su gira en Madrid, el dirigente Lisandro Catalán se reunió con el embajador Wenceslao Bunge para analizar oportunidades comerciales para la producción exportable de Tucumán.
  • La reunión forma parte de la agenda de Catalán en España para atraer inversiones y fortalecer el comercio de las economías regionales bajo el actual lineamiento nacional.
  • Se espera que esta gestión fortalezca el ingreso de productos tucumanos al mercado europeo, consolidando relaciones bilaterales clave para el desarrollo económico provincial.
Resumen generado con IA

En el marco de su gira por Madrid, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, mantuvo un encuentro con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, con quien analizó la actualidad de las relaciones bilaterales entre ambos países y las oportunidades que se abren para las economías regionales argentinas.

Lisandro Catalán buscó en Madrid inversiones para Tucumán ante la "ONU Turismo"

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Durante la reunión, conversaron sobre el posicionamiento internacional que viene alcanzando la Argentina a partir de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, así como sobre la importancia de fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación entre ambos países.

Relaciones bilaterales y oportunidades para Tucumán

Catalán destacó especialmente el rol que tiene España y el mercado europeo para la producción tucumana. “Como tucumano, me parece importantísimo mantener y fortalecer estas relaciones, ya que gran parte de lo que producimos en nuestra provincia se comercializa en estos mercados".

Lisandro Catalán invitó a Macome a sumarse al proyecto de La Libertad Avanza

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"Generar vínculos sólidos y abrir oportunidades para nuestras economías regionales es fundamental para el crecimiento de Tucumán y de la Argentina”, señaló.

Apuesta por las economías regionales y las inversiones

La reunión se enmarca en una agenda de trabajo que el dirigente libertario desarrolla en España, orientada a generar nuevas oportunidades para la provincia, promover inversiones y fortalecer la presencia de Tucumán en mercados estratégicos para sus exportaciones.

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