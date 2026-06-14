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Aumento Anses julio 2026: los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH

La difusión de la inflación de mayo activa el incremento en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios sociales. El detalle de los nuevos montos para el séptimo mes del año.

Aumento Anses julio 2026: los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En julio, la Anses de Argentina aumentará un 2,1% las jubilaciones y la AUH, elevando la mínima a $411.787,67, debido al dato de inflación de mayo difundido por el Indec.
  • El ajuste se aplica mediante la fórmula de movilidad por IPC. Al haber mínimo se sumará el bono de $70.000, congelado hace dos años, alcanzando un total de $481.787,67 en mano.
  • Esta actualización busca proteger el poder de compra frente a la inflación, aunque congelar el bono de $70.000 limita la recuperación real de los ingresos de los beneficiarios.
Resumen generado con IA

A partir de julio, las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las prestaciones de la Anses registrarán un incremento del 2,1%. Este ajuste responde de forma directa al dato de inflación del mes de mayo, el cual difundió el Indec durante la jornada del jueves bajo el esquema de movilidad vigente.

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De esta manera, el haber mínimo previsional se ubicará en $411.787,67 durante el séptimo mes del año. A este valor se sumará el bono adicional de $70.000 que el Gobierno ya adelantó para los sectores de menores ingresos, lo que elevará el ingreso total de los beneficiarios de la mínima a $481.787,67.

Jubilaciones y pensiones de Anses: cuánto cobrarán en julio con aumento

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en mayo de la siguiente manera, sin contar el bono:

  • La jubilación mínima: $411.787,67;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $329.460,13;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $288.251,36;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $188.374,06.

Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de Anses: cuánto cobran desde julio 2026

La AUH y otras asignaciones quedarían desde julio de la siguiente manera, dada la inflación del 2,1% en mayo que reportó el INDEC.

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $147.975,57.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $147.975,57.
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $73.995,95 para el primer escalón de ingresos.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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