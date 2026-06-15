Mundial 2026: la asombrosa historia de Cabo Verde, la selección que sorprendió a España en su debut
Resumen para apurados
- Cabo Verde empató 0-0 contra España en su debut absoluto en el Mundial 2026, logrando un hito histórico para el pequeño archipiélago africano gracias a su solidez defensiva.
- El país, con más ciudadanos en la diáspora que en sus islas, construyó este equipo captando futbolistas descendientes en Europa, logrando clasificar por primera vez al Mundial.
- Este histórico debut posiciona a los 'Tiburones Azules' como la gran promesa del Grupo H, donde buscarán la clasificación a los 16avos de final ante Uruguay y Arabia Saudita.
Hay países que se definen por sus fronteras terrestres y otros por quienes tuvieron que emigrar para buscar un futuro mejor. Cabo Verde pertenece a esta última categoría, aunque ahora también se identifica con un hito sin precedentes: en su debut absoluto en un Mundial, empató 0-0 con España, el reciente campeón de Europa.
Este archipiélago macaronésico de diez islas volcánicas, ubicado a unos 500 kilómetros de la costa occidental de África, representa una anomalía demográfica. Con apenas 500.000 habitantes, tiene más caboverdianos viviendo en la diáspora -principalmente en Estados Unidos, Portugal y Países Bajos- que dentro de su propio territorio. Marcados históricamente por las sequías y la falta de recursos, en medio del Atlántico la geografía fragmentó a una nación. Sin embargo, el fútbol apareció como la herramienta definitiva para reunificarla y llevarla a la máxima cita del deporte.
Los “Tiburones Azules”
Históricamente, Cabo Verde fue ese rival que las potencias africanas elegían para sumar puntos sin demasiados sobresaltos. Recién disputó su primer partido oficial en 1978. Sin embargo, todo cambió cuando la federación entendió que su mayor riqueza futbolística no estaba solamente en las islas, sino repartida por el mundo.
A partir de un sistema de scouting orientado a captar futbolistas descendientes de inmigrantes en Europa, comenzaron a reclutar hijos y nietos de caboverdianos nacidos fuera del país. De repente, el hijo de un emigrante criado en Rotterdam y el pescador de las costas de Mindelo -la paradisíaca ciudad rodeada de montañas y mar- compartían una misma camiseta. Así, con una plantilla cada vez más competitiva, dejaron de ser invitados de piedra para convertirse en los “Tiburones Azules”.
El primer gran logro de la selección llegó en la Copa África de Naciones de 2013, cuando alcanzó los cuartos de final antes de caer frente a Ghana. Actualmente, el plantel combina futbolistas nacidos en Cabo Verde, Países Bajos, Francia e Irlanda.
Hoy, bajo la conducción de Pedro Leitão Brito, conocido como “Bubista”, el equipo se aleja del estereotipo del seleccionado africano basado únicamente en el físico. Tiene una marcada influencia de la escuela portuguesa, especialmente en conceptos asociados a Benfica y Sporting, y propone un 4-3-3 dinámico y ofensivo.
Su principal fortaleza está en las transiciones rápidas: recupera la pelota y ataca con velocidad por las bandas. Se siente cómodo en partidos abiertos, donde puede romper presiones con envíos largos hacia sus extremos veloces. Sin embargo, todavía evidencia algunas debilidades en el juego aéreo defensivo y en la profundidad del plantel frente a selecciones de mayor jerarquía.
El día de la “segunda independencia”
La clasificación al Mundial 2026 fue la explosión definitiva de un crecimiento sostenido. El 13 de octubre de 2025 quedó marcado para siempre en la historia del país. Ese día fue declarado feriado nacional y, en el Estadio Nacional de Praia, Cabo Verde derrotó 3-0 a Esuatini con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopíra para sellar el histórico boleto.
El equipo sumó 23 puntos en el Grupo D y firmó resultados resonantes, como la victoria 1-0 frente al gigante Camerún y el electrizante empate 3-3 contra Libia. La clasificación se vivió como mucho más que un logro deportivo: para muchos caboverdianos representó una segunda independencia.
En Praia, la capital, y en la bohemia Mindelo, miles de personas salieron a las calles al ritmo melancólico de la morna, la energía del funaná y el sonido contagioso de la coladeira. No hubo diferencias políticas ni sociales: todo el país celebró unido que, por fin, el mundo iba a mirar hacia sus islas.
Historia viva
Cabo Verde se convirtió en el tercer país con menor población en disputar una Copa del Mundo, solo por detrás de Islandia y Curazao.
El equipo llegó liderado por Ryan Mendes, máxima figura histórica de la selección, dueño del récord de presencias (92) y máximo goleador con 22 tantos y Vozinha, arquero de 40 años que ya demostró su vigencia en el empate con España. Además, los “Tiburones Azules” demostraron en la preparación que no viajaron únicamente para participar: empataron 1-1 con Georgia y Egipto, llevaron a Irán a los penales tras un 0-0 y le hicieron un partido muy competitivo a Chile en la FIFA Series, aunque terminaron cayendo 4-2.
Cabo Verde integra uno de los grupos más exigentes del torneo. Debutó frente a la poderosa España, reciente campeona de la Eurocopa; luego enfrentará a Uruguay y cerrará el Grupo H contra Arabia Saudita. El desafío parece enorme, pero nadie les quita la ilusión de convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial; más aún luego de haber dado el primer golpe y sumar su primer punto. El objetivo de clasificar a los 16avos de final, por qué no, es un sueño que permanece intacto.