Mundial 2026: la asombrosa historia de Cabo Verde, la selección que sorprendió a España en su debut

Cabo Verde integra uno de los grupos más exigentes del torneo. Debutó frente a la poderosa España, reciente campeona de la Eurocopa; luego enfrentará a Uruguay y cerrará el Grupo H contra Arabia Saudita. El desafío parece enorme, pero nadie les quita la ilusión de convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial; más aún luego de haber dado el primer golpe y sumar su primer punto. El objetivo de clasificar a los 16avos de final, por qué no, es un sueño que permanece intacto.