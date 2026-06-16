Plazo fijo en dólares: qué bancos ofrecen mejores intereses en junio

Resumen para apurados
- Bancos argentinos aumentaron en junio las tasas de plazos fijos en dólares, ofreciendo hasta 5,5% anual para resguardar los ahorros ante la inflación de EE.UU.
- El Banco Provincia lidera con una TNA del 5,5%, seguido por Macro e Hipotecario con 5%. Las entidades exigen mínimos de inversión que oscilan entre 100 y 1.000 dólares.
- Con un mercado cambiario de baja actividad, estas colocaciones a largo plazo se consolidan como una opción clave para evitar la pérdida del poder adquisitivo del dólar.
La fluctuación cambiaria se encuentra en uno de sus momentos de menor actividad. Los plazos fijos con inversión en dólares ganaron atractivo en un contexto en que Estados Unidos enfrenta una inflación del 3% anual. Conocer los intereses que ofrece cada banco al depositar puede generar una diferencia relevante para los ahorristas que hacen grandes inversiones.
En las últimas semanas, los principales bancos ajustaron al alza sus tasas de interés en dólares. Las mejores TNA (Tasa Nominal Anual) de junio permiten ganar un 5.5% a 365 días. Los principales bancos, siguiendo la delantera, ofrecen entre un 4% y un 5% para este tipo de inversiones, lo que permite conservar el poder de compra en ahorros.
Mejores tasas de interés para plazo fijo en dólares
Las diferencias en TNA que ofrecen los principales bancos pueden parecer menores. Pero esos puntos pueden generar grandes diferencias en los resultados para quienes buscan depositar en grandes volúmenes a largo plazo. Entre los bancos con mejores TNA se encuentran tanto entidades públicas como privadas. Estos son:
- Banco Provincia: ofrece una TNA del 5,5% para plazos fijos en dólares a 365 días, la más alta del mercado relevado.
- Banco Macro: paga una TNA del 5% para colocaciones anuales en moneda estadounidense.
- Banco Hipotecario: también otorga una TNA del 5%, aunque para plazos más extensos, de alrededor de 540 días.
- Banco Nación: se ubica con una tasa del 4% anual para depósitos en dólares.
- BBVA: otra entidad privada que remunera con una TNA del 4%.
- Banco Comafi: completa el grupo que paga 4% anual.
¿Cómo invertir en plazo fijo en dólares?
Hay algunos requisitos que establecen los bancos para quienes quieren realizar un plazo fijo en moneda extranjera. El principal es que, para algunas entidades, es una opción únicamente habilitada para sus clientes. Otro de los requisitos es un mínimo en el capital a invertir. A mediados de junio, el Banco de la Nación permitía hacer operaciones por un mínimo de U$S –tanto por canal sucursal como por canal electrónico–, pero otros bancos como BBVA exigían un mínimo de U$S1000.