Plazo fijo en dólares: qué bancos ofrecen mejores intereses en junio

¿Cómo invertir en plazo fijo en dólares?

Hay algunos requisitos que establecen los bancos para quienes quieren realizar un plazo fijo en moneda extranjera. El principal es que, para algunas entidades, es una opción únicamente habilitada para sus clientes. Otro de los requisitos es un mínimo en el capital a invertir. A mediados de junio, el Banco de la Nación permitía hacer operaciones por un mínimo de U$S –tanto por canal sucursal como por canal electrónico–, pero otros bancos como BBVA exigían un mínimo de U$S1000.