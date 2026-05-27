Plazo fijo: esta es la ganancia mensual por depositar $3.600.000 hoy

El plazo fijo tradicional a treinta días se mantiene como una opción habitual para los ahorristas que buscan proteger sus fondos sin incurrir en grandes riesgos en el escenario financiero actual. La estabilidad relativa de las tasas y la desaceleración de la inflación facilitan el cálculo de los rendimientos, lo que permite a los usuarios evaluar la conveniencia de operar de forma presencial o a través de canales electrónicos.