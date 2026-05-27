Plazo fijo: esta es la ganancia mensual por depositar $3.600.000 hoy

Resumen para apurados
- Ahorristas en Argentina obtienen hoy hasta $51.780 de ganancia mensual al depositar $3.600.000 en un plazo fijo digital, buscando resguardar su capital frente a la inflación.
- La banca digital rinde más (TNA del 17,5%) que la presencial (15,5%) por menores costos físicos. Esto ocurre tras registrarse una inflación del 2,6% en abril en el país.
- Analistas sugieren monitorear las tasas del Banco Central y la inflación antes de cada renovación para evaluar si esta herramienta conserva su valor real en el corto plazo.
El plazo fijo tradicional a treinta días se mantiene como una opción habitual para los ahorristas que buscan proteger sus fondos sin incurrir en grandes riesgos en el escenario financiero actual. La estabilidad relativa de las tasas y la desaceleración de la inflación facilitan el cálculo de los rendimientos, lo que permite a los usuarios evaluar la conveniencia de operar de forma presencial o a través de canales electrónicos.
Al depositar un capital de $3.600.000 en una sucursal física bajo una Tasa Nominal Anual del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual del 16,65%, el inversor obtiene una ganancia neta de $45.863,01 al finalizar el período. De este modo, la entidad liquida un total de $3.645.863,01 al momento del vencimiento, reflejando una diferencia de rendimiento respecto a los canales digitales que el sector financiero atribuye a los costos operativos internos.
Rendimientos según canal
La inversión a través de canales digitales mejora las condiciones de rendimiento al ofrecer una Tasa Nominal Anual del 17,50% y una Tasa Efectiva Anual del 18,98%. Bajo esta modalidad, el mismo capital genera intereses por $51.780,82, lo que eleva el saldo final disponible al vencimiento a un total de $3.651.780,82. Las entidades bancarias sostienen este beneficio debido a los menores costos operativos y a la mayor velocidad de procesamiento que caracteriza a la banca electrónica.
El registro inflacionario de abril, situado en un 2,6%, posiciona a estas colocaciones en un punto de equilibrio cercano frente al incremento general de precios. Las operaciones virtuales logran asegurar un pequeño margen de ganancia real adicional, si bien la brecha frente a la atención presencial en sucursal todavía representa una diferencia menor para el promedio de los ahorristas.
Estrategias de inversión y análisis de mercado
Los analistas recomiendan monitorear de forma continua el avance de los precios y las disposiciones del Banco Central previo a cada renovación. La opción de capitalizar los intereses de manera mensual surge como una alternativa conveniente para diversos perfiles, aunque la definición de la estrategia final responde a las metas individuales y a la relación existente entre los rendimientos disponibles y el ritmo de la inflación en el plano local.
Las plataformas de banca electrónica reciben un fuerte impulso comercial mediante el ofrecimiento de tasas diferenciales que incrementan la ganancia neta del usuario. Bajo estas condiciones del mercado, una colocación de $3.600.000 rinde aproximadamente $50.000 en un período de treinta días, con variaciones asociadas de manera directa a la entidad financiera seleccionada y a la modalidad operativa adoptada.
Este instrumento de perfil conservador conserva su utilidad para quienes priorizan la previsibilidad en horizontes temporales breves. Resulta indispensable comparar los rendimientos efectivos frente al deterioro del poder de compra antes de automatizar las renovaciones, verificando las propuestas vigentes en aplicaciones móviles, donde comúnmente aparecen beneficios adicionales en las tasas del sistema financiero.