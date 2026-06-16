Horóscopo chino: los signos que atravesarán un periodo de expansión en la última parte de junio, según Ludovica Squirru

Entre los doce animales del zodíaco oriental, la Rata es una de esas figuras que recibirá el impulso renovador y que con sabiduría podrá aprovecharlo tomando decisiones que le abrirán las puertas. Será deber de este signo confiar en su capacidad para adaptarse y liderar cambios, lo que le llevará a oportunidades de las que jamás habría imaginado. Squirru advierte que es una etapa favorable para generar alianzas y acercarse a las personas que comparten sus objetivos en un clima de crecimiento y expansión.