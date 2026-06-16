Horóscopo chino: los signos que atravesarán un periodo de expansión en la última parte de junio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru reveló que los signos de Rata, Dragón, Mono y Gallo del horóscopo chino experimentarán una etapa de expansión en la última parte de junio.
- Tras un período de paciencia, esta fase astrológica favorece el orden personal, nuevas alianzas y la reactivación de proyectos postergados mediante decisiones estratégicas.
- Las predicciones sugieren que el aprovechamiento de esta energía cósmica permitirá consolidar metas clave y construir bases firmes para la estabilidad futura de estos signos.
Los signos que mantuvieron la paciencia y aguardaron el momento correcto serán recompensados por los astros. De acuerdo con la filosofía china, este será el tiempo de evolución que tanto esperaron y donde podrán desplegar todo su potencial. En un nuevo aviso, la reconocida astróloga Ludovica Squirru detalló cuáles serán los integrantes del zoo zodiacal que en estas últimas semanas de junio serán galardonados con la energía que les ayudará a prosperar en sus vínculos, proyectos laborales y en lo personal.
Las energías de junio cambiarán para muchos signos del horóscopo chino, quienes encontrarán un panorama favorable para canalizar sus ilusiones y actuar con decisión sobre los planes que los entusiasman, considerando siempre sus prioridades y aguardando la coyuntura que los astros plantean. Ludovica Squirru detalló que este instante será ideal para ordenar la vida personal, fortalecer relaciones y apostar por proyectos que necesitan bases sólidas para crecer.
Los signos que entran en un período de expansión en la última parte de junio
Rata
Entre los doce animales del zodíaco oriental, la Rata es una de esas figuras que recibirá el impulso renovador y que con sabiduría podrá aprovecharlo tomando decisiones que le abrirán las puertas. Será deber de este signo confiar en su capacidad para adaptarse y liderar cambios, lo que le llevará a oportunidades de las que jamás habría imaginado. Squirru advierte que es una etapa favorable para generar alianzas y acercarse a las personas que comparten sus objetivos en un clima de crecimiento y expansión.
Dragón
La energía natural del Dragón encuentra terreno fértil para desplegarse. La astróloga advierte a este signo que es momento de tomar las riendas y de actuar en un ciclo propicio para que los proyectos personales se concreten, se consoliden los planes que venían demorados y se asuman los desafíos con confianza. Para esta etapa, la claridad en las prioridades será la clave para alcanzar las metas.
Mono
El protagonismo también llegará de manera natural para el Mono, que atraviesa un período de notable expansión, movimiento y crecimiento. Según las predicciones, las últimas semanas del mes estarán marcadas por viajes, nuevas experiencias y encuentros importantes que pueden significar un antes y un después en su vida. Para los nacidos bajo este signo, escuchar la intuición será la mejor guía para no dejar pasar las oportunidades.
Gallo
Finalmente, el Gallo verá cómo la constancia de los últimos tiempos empieza a dar sus frutos. Este período se presenta ideal para fortalecer los vínculos afectivos, ordenar asuntos pendientes y construir sobre bases firmes. Squirru aconseja a este signo tomar decisiones con serenidad, ya que estas tendrán efectos positivos a largo plazo y le permitirán alcanzar la estabilidad que tanto anhelaba.