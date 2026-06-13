Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse y priorizar su salud en junio, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru dio su adelanto para este mes del Horóscopo chino, un tiempo marcado por la coincidencia del regente de junio, así como el del año, el signo del Caballo que acelera procesos, despierta emociones profundas y obliga a los signos a salir de su zona de confort. En este tiempo habrá desplazamientos y una necesidad de plantarse con firmeza ante los problemas, pero todo ello requerirá de conciencia y equilibrio. Cada decisión demandará de administrar con sabiduría los recursos físicos y emocionales, priorizar el bienestar y evitar los excesos, algo que se volverá vital para algunos signos.