A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

“La Piba”, como la conocían en la zona, se convirtió en la cuarta víctima de femicidio registrada este año en Tucumán. El viernes, según relataron varios testigos, estaba contenta porque había logrado bañarse y porque sus sobrinas la esperaban esa noche para que pasara la noche en su casa. Sin embargo, algo ocurrió en el medio. Durante la tarde le mostró a una conocida la fotografía de un “hombre malo” que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.