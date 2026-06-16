A 40 días de haber dejado la cárcel, lo acusan por el femicidio de Cynthia Lazarte

Resumen para apurados
- Roberto Fuentes fue imputado y detenido el sábado en Tucumán por el femicidio de Cynthia Lazarte, a solo 40 días de haber salido de prisión por una condena de abuso sexual.
- La víctima, en extrema vulnerabilidad, fue estrangulada y quemada en un auto. El acusado, vinculado por cámaras de seguridad y lesiones de defensa, quedó bajo prisión preventiva.
- La Justicia dictó seis meses de prisión preventiva para Fuentes, quien enfrenta cadena perpetua. El caso genera conmoción y debate sobre la reincidencia y la violencia de género.
Roberto Fuentes había recuperado la libertad hacía menos de 40 días después de cumplir una condena de seis años por abuso sexual. Ahora volvió a ser detenido, acusado de haber cometido el femicidio de Cynthia Lazarte, el crimen descubierto el sábado a la madrugada en Francia al 1.100.
La víctima, de 41 años, sufría problemas de adicción desde los 15. Madre de cuatro hijos, vivía en situación de calle. Como consecuencia de un accidente había perdido el pie derecho y tres dedos del izquierdo, por lo que se desplazaba con muletas. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna. El acusado, de 39 años, convivía con una mujer en una vivienda ubicada en Lola Mora al 100, donde fue detenido. También es padre de dos hijas, con las que no mantiene contacto.
“La Piba”, como la conocían en la zona, se convirtió en la cuarta víctima de femicidio registrada este año en Tucumán. El viernes, según relataron varios testigos, estaba contenta porque había logrado bañarse y porque sus sobrinas la esperaban esa noche para que pasara la noche en su casa. Sin embargo, algo ocurrió en el medio. Durante la tarde le mostró a una conocida la fotografía de un “hombre malo” que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.
Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para denunciar que un vehículo estacionado en Francia al 1.100 se estaba incendiando. Cuando los efectivos llegaron al lugar descubrieron que en el interior había un cuerpo. Horas después lograron identificar a la víctima. El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes. Con esos elementos, los investigadores ordenaron su detención.
Cruento
Ayer, durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio, siguiendo instrucciones del fiscal Pedro Gallo, acusó a Fuentes por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género.
El representante del Ministerio Público detalló que Lazarte sufrió golpes con un objeto contundente y heridas cortantes provocadas con un elemento filoso en distintas partes del cuerpo, incluido el glúteo derecho. También precisó que fue estrangulada con un cable negro, mecanismo que le provocó la muerte.
Según la acusación, después de asesinarla, el sospechoso roció el cuerpo con un líquido inflamable y lo incendió en un intento por eliminar evidencias. Los investigadores sostienen que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, ya que no se encontraron restos de hollín en sus vías respiratorias. Además, las muestras recolectadas serán analizadas para determinar si también fue víctima de un abuso sexual.
Maggio destacó que entre las evidencias reunidas figuran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de vecinos que vieron llegar a Fuentes a su vivienda pocos minutos después del crimen. También señaló que el acusado presentaba lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax. Los peritos consideran que esas marcas podrían haber sido provocadas por Lazarte durante un intento desesperado por defenderse.
“Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, ya que después de causar la muerte intentó eliminar rastros aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, sostuvo Maggio al solicitar que se le dictara prisión preventiva por seis meses.
El defensor oficial Hernán Molina, que asistió al acusado, no cuestionó la formulación de cargos, aunque sí pidió que la medida cautelar fuera fijada por tres meses. Finalmente, la jueza María Alejandra Balcázar hizo lugar al planteo del Ministerio Público y ordenó seis meses de prisión preventiva. La magistrada consideró que la investigación se encuentra bien encaminada y que, en caso de ser hallado culpable, el imputado podría ser condenado a prisión perpetua. “Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar”, fundamentó.
Dolor
El femicidio provocó una fuerte conmoción en el este de la capital y generó numerosas reacciones en las redes sociales. “Esa pobre mujer no pudo haber tenido un peor final. Toda una vida marcada por la pobreza, las adicciones y sus limitaciones físicas. A veces aceptaba ayuda y otras no. Dependía mucho de su estado de consumo”, señaló María Victoria Reyna, vecina de barrio Parque.
La mujer también pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima. “Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños”, explicó.
“Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. La verdad es que tuvo una vida muy difícil. Muchos temían que su situación de vulnerabilidad terminara exponiéndola a un desenlace trágico. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse”, sostuvo Juan Carlos García.
Juana de Jiménez, vecina de la zona donde ocurrió el crimen, también expresó su dolor. “Es increíble lo que está pasando en esta provincia. Esa pobre mujer encontró la muerte en el auto que utilizaba para dormir. Sólo era conflictiva cuando estaba perdida por las drogas”, dijo. “Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido”, concluyó.