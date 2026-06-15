La expectativa por un acuerdo entre EEUU e Irán provocó una caída del precio del petróleo

Resumen para apurados
- Este lunes, un acuerdo entre EE.UU. e Irán para levantar el bloqueo de puertos y reabrir el estrecho de Ormuz provocó una caída de más del 5% en los precios globales del petróleo.
- Tras el anuncio de Donald Trump, el crudo Brent cayó a U$S 82,91 y el WTI a U$S 80,21. El pacto, que se firmaría el viernes, busca normalizar el paso del 20% del comercio mundial.
- Aunque las bolsas subieron por optimismo, analistas advierten que la reactivación no será inmediata y persisten riesgos de nuevas subas si se demora la oferta de crudo.
Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte baja este lunes luego de que Estados Unidos (EEUU) e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y avanzar en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. La noticia fue recibida con optimismo por los mercados, que reaccionaron con caídas en el valor del crudo y subas en las bolsas internacionales.
El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, cayó un 5% hasta los U$S82,91 por barril a primera hora de la jornada, tras haber cerrado el viernes en su nivel más bajo desde el 5 de marzo, durante la primera semana de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.
En tanto, el petróleo estadounidense descendió un 5,5% hasta los U$S80,21 por barril, también su valor más bajo desde comienzos de marzo. Ambos acumulan una caída cercana a los US$ 10 por barril en la última semana, consignó la cadena CNN.
A pesar de la baja, los precios siguen ubicándose alrededor de U$S 10 por encima de los niveles previos al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y los especialistas consideran que podrían pasar varios meses antes de que regresen a los valores anteriores a la guerra.
“El sentimiento ha mejorado claramente… pero el sentimiento no es lo mismo que la oferta”, señaló el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti.
Si bien los mercados celebraron el avance diplomático, el proceso de normalización del suministro energético todavía enfrenta importantes desafíos. Entre ellos figuran el desminado del estrecho de Ormuz, la reanudación de la navegación comercial, la recuperación de la producción petrolera en Medio Oriente, la reposición de reservas estratégicas y la reparación de instalaciones energéticas afectadas por el conflicto.
Los analistas coinciden en que el petróleo continuará cotizando en niveles elevados durante un tiempo prolongado. Aunque los precios podrían seguir retrocediendo en el corto plazo, se espera una recuperación a medida que aumente nuevamente la demanda y se reconstituyan las reservas de emergencia.
El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó el domingo en redes sociales que el acuerdo con Irán “ya está cerrado”. Aunque el texto completo aún no fue difundido, se espera que el memorándum sea firmado este viernes en Suiza.
Tanto Trump como el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales indicaron que el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes será levantado. Además, el mandatario estadounidense sostuvo que será necesario retirar las minas colocadas en el estrecho de Ormuz, paso por el que circulaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural antes del conflicto.
Trump aseguró además que autorizó “la apertura gratuita del estrecho de Ormuz”. Según un legislador iraní, el tránsito por esa vía marítima tiene un costo promedio de U$S2 millones por embarcación.
Sin embargo, persisten diferencias entre Washington y Teherán respecto de los próximos pasos. El funcionario iraní sostuvo que las negociaciones nucleares, previstas por un plazo de 60 días, comenzarán únicamente cuando Estados Unidos libere miles de millones de dólares en fondos congelados. Esa versión fue rechazada por un funcionario estadounidense.
Los expertos advierten que la recuperación de los flujos de petróleo no será inmediata. Durante la guerra, gran parte de los pozos petroleros de Medio Oriente permanecieron prácticamente inactivos y podrían requerir semanas para recuperar sus niveles de producción. Además, las interrupciones técnicas derivadas de los cierres prolongados podrían impedir una vuelta rápida a los volúmenes previos al conflicto.
Bob McNally, presidente de Rapidan Energy, advirtió que los precios podrían volver a subir si la interrupción se prolonga y comienzan a agotarse los mecanismos de contención, como la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos.
“Me preocupa mucho que podamos ver un aumento vertiginoso de los precios del petróleo a finales de este verano, con los precios del crudo situándose en el rango de los U$S100 a U$S300, y los precios de la gasolina en las gasolineras volviendo a máximos históricos en torno a los U$S5 por galón”, afirmó.
También persiste el escepticismo entre algunos operadores del mercado, que prefieren esperar pruebas concretas de la reapertura efectiva del estrecho.
“Sería estupendo si sucediera, pero lo creeré cuando vea barcos reales haciendo el paso libre y sin obstáculos a través del estrecho”, sostuvo Joe McMonigle, presidente del Global Center for Energy Analysis.
La mejora en las expectativas también impulsó a los mercados bursátiles. Los futuros del Dow Jones avanzaron un 0,84%, mientras que los del S&P 500 y el Nasdaq subieron un 1,2% y un 1,9%, respectivamente. Las bolsas de Asia y Europa también operaron en alza.
“El optimismo se mantiene en los mercados esta mañana, ya que después de 107 días y un número aparentemente interminable de falsas esperanzas, finalmente tenemos un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz”, señalaron analistas de Deutsche Bank.
No obstante, advirtieron que tras el acuerdo inicial aún habrá “conversaciones difíciles” para garantizar que la paz alcanzada pueda sostenerse en el tiempo.