La expectativa por un acuerdo entre EEUU e Irán provocó una caída del precio del petróleo

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte baja este lunes luego de que Estados Unidos (EEUU) e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y avanzar en la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. La noticia fue recibida con optimismo por los mercados, que reaccionaron con caídas en el valor del crudo y subas en las bolsas internacionales.