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Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Donald Trump anunció el acuerdo y Teherán confirmó que firmará un memorando de paz el 19 de junio en Suiza

PUNTO FINAL A LA GUERRA. Donald Trump dijo que el acuerdo con Irán podría ser firmado “dentro de unas horas”
PUNTO FINAL A LA GUERRA. Donald Trump dijo que el acuerdo con Irán podría ser firmado “dentro de unas horas” AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, anunciado este domingo por Donald Trump, y firmarán un memorando de paz en Suiza el 19 de junio.
  • Tras meses de conflicto, la mediación de Pakistán y Qatar facilitó el pacto, que incluye el cese de hostilidades y la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz.
  • Este acuerdo estabilizará los mercados energéticos globales al liberar el paso de crudo y podría inaugurar una nueva etapa de relaciones bilaterales y paz en la región.
Resumen generado con IA

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, y confirmaron posteriormente fuentes del gobierno iraní.

La noticia marca un giro inesperado en uno de los conflictos más tensos de los últimos años y podría tener un fuerte impacto en la estabilidad regional, los mercados energéticos y el comercio internacional.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que el entendimiento entre Washington y Teherán ya está cerrado y anunció medidas inmediatas para restablecer la circulación marítima en una de las zonas más sensibles del planeta.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió el mandatario.

Irán confirmó la firma de un memorando de paz

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, informó que ambas naciones firmarán el borrador final de un memorando de entendimiento de paz el próximo 19 de junio en Suiza.

La información fue difundida por la agencia semioficial iraní Tasnim y representa la primera confirmación oficial desde Teherán sobre el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

Pakistán y Qatar fueron claves en la negociación

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, detalló que ambas partes acordaron el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares" y avanzaron en un entendimiento que contempla además la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz.

La mediación de Pakistán y Qatar resultó determinante para acercar posiciones entre Washington y Teherán tras más de tres meses de enfrentamientos que pusieron en riesgo la seguridad regional y afectaron los mercados internacionales del petróleo.

Qué implica la reapertura del Estrecho de Ormuz

La reapertura del Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más relevantes del acuerdo. Por esa vía marítima circula una parte significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción suele provocar fuertes aumentos en los precios internacionales de la energía.

La decisión de eliminar restricciones al tránsito de buques podría contribuir a estabilizar los mercados y reducir la incertidumbre económica generada por el conflicto.

Cuándo se firmará el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La firma formal del entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. De concretarse, el acuerdo podría poner fin a una de las mayores crisis geopolíticas registradas en Medio Oriente durante el último año y abrir una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos a la espera de que ambas partes oficialicen el pacto que promete cambiar el escenario político y económico de la región.

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