Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Qué implica la reapertura del Estrecho de Ormuz

La reapertura del Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más relevantes del acuerdo. Por esa vía marítima circula una parte significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción suele provocar fuertes aumentos en los precios internacionales de la energía.