Por qué el aburrimiento estratégico es beneficioso para el cerebro

Es una combinación rara porque requiere disciplina para no hacer nada. Usamos el aburrimiento no como un castigo, sino en beneficio de la creatividad y la salud mental. Neil Gaiman, uno de los escritores de fantasía más importantes de la actualidad, cuenta que de niño, cuando lo castigaban mandándolo a su cuarto sin juguetes ni televisión, o cuando simplemente no había nada que hacer en los veranos galeses, se sentaba a mirar el techo.