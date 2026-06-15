Política

Corte de tránsito en Yerba Buena por la pavimentación de una calle

Los trabajos comenzarán mañana y se extenderían durante 15 días. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas para evitar demoras.

EN OBRAS. La calle República del Líbano, entre Higueritas y Santo Domingo, permanecerá cortada durante dos semanas.
EN OBRAS. La calle República del Líbano, entre Higueritas y Santo Domingo, permanecerá cortada durante dos semanas. IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

La Municipalidad de Yerba Buena pondrá en marcha a partir de mañana la pavimentación en la calle República del Líbano, específicamente en el tramo comprendido entre Santo Domingo e Higueritas.

Debido al despliegue de las maquinarias, la calzada permanecerá con un corte total de tránsito durante un plazo estimado de 15 días. Estos trabajos integran el plan de mejoras viales que impulsa la intendencia. 

LA ZONA. Líbano, entre las esquinas de Higueritas y Santo Domingo. LA ZONA. Líbano, entre las esquinas de Higueritas y Santo Domingo. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO TOMADA DE MAPS.GOOGLE.COM

La meta es optimizar la conectividad en la zona norte, facilitando el acceso a los barrios de San José y perfeccionando el enlace estratégico con la avenida Perón. 

Ante el desarrollo de las tareas, se solicita a los conductores utilizar vías alternativas para circular con mayor comodidad y evitar demoras en el sector.

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