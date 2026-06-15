Daniela Christiansson dejó Argentina y regresó a Suiza: los motivos detrás de su inesperado viaje

La decisión de Daniela Christiansson de regresar temporalmente a Suiza sorprendió a sus seguidores y generó una ola de especulaciones en las redes sociales. A poco más de un mes de haberse instalado en la Argentina para acompañar a Maxi López en su nueva etapa laboral, la modelo sueca volvió a su país natal y debió salir a aclarar los motivos de su viaje.