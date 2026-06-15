Daniela Christiansson dejó Argentina y regresó a Suiza: los motivos detrás de su inesperado viaje
Daniela Christiansson sorprendió al regresar a Suiza apenas semanas después de instalarse en Argentina junto a Maxi López. Ante los rumores de crisis y especulaciones en redes sociales, la modelo explicó los verdaderos motivos de su viaje y aclaró cómo sigue su relación con el exfutbolista.
Resumen para apurados
- Daniela Christiansson regresó temporalmente de Argentina a Suiza para organizar su mudanza definitiva y desmentir rumores de crisis en su relación con Maxi López.
- La modelo aclaró en redes que viajó para tramitar los papeles de su mascota, avanzar con la mudanza, cumplir con trabajos y visitar a su familia mientras López viaja.
- Este viaje descarta los rumores de ruptura y confirma los planes de la pareja de instalarse de forma definitiva en Argentina para acompañar los proyectos laborales de López.
La decisión de Daniela Christiansson de regresar temporalmente a Suiza sorprendió a sus seguidores y generó una ola de especulaciones en las redes sociales. A poco más de un mes de haberse instalado en la Argentina para acompañar a Maxi López en su nueva etapa laboral, la modelo sueca volvió a su país natal y debió salir a aclarar los motivos de su viaje.
La pareja del exfutbolista había manifestado en varias oportunidades sentirse cómoda en Buenos Aires y entusiasmada con la posibilidad de comenzar una nueva vida en el país. Por eso, su repentina partida despertó dudas entre los usuarios, quienes incluso llegaron a vincular la situación con la mediática relación que mantienen Maxi López y Wanda Nara.
Daniela Christiansson explicó por qué dejó Argentina
Ante los comentarios y rumores que comenzaron a circular en redes sociales, Daniela utilizó sus plataformas digitales para contar qué está sucediendo y llevar tranquilidad a sus seguidores.
A través de una publicación en la que compartió imágenes de Suiza junto a su mascota y algunos paisajes característicos del lugar donde reside, la modelo explicó que su regreso tiene razones personales y logísticas.
"Muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. Y no es que me fui, volví a Suiza por varias razones", expresó.
Según detalló, uno de los principales motivos está relacionado con su perra, a la que debe cuidar y preparar para el traslado definitivo a la Argentina.
"La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarla y organizar todos los papeles para poder llevarla a la Argentina", explicó.
Mudanza, trabajo y familia: las razones detrás del viaje
Además de resolver cuestiones vinculadas a su mascota, Christiansson señaló que también debe avanzar con la organización de la mudanza internacional.
"También tengo que organizar toda la mudanza, todo lo que tenemos acá, para poder llevarlo a la Argentina", agregó.
La modelo indicó además que tiene compromisos laborales pendientes en Europa y que aprovechó la ausencia de Maxi López para resolver esos asuntos.
"Tengo mucho trabajo acá y aprovecho que Maxi también está afuera, viajando para el Mundial", comentó.
Por último, destacó que esta visita le permite reencontrarse con sus seres queridos antes de concretar el traslado definitivo.
"Y aprovecho para estar con mi familia también", concluyó.
Maxi López apuesta por su nueva vida en Argentina
El regreso temporal de Daniela Christiansson ocurre mientras Maxi López atraviesa una nueva etapa profesional vinculada a proyectos laborales en Argentina. Tras su participación en MasterChef Celebrity y otros compromisos en el país, el exdelantero decidió instalarse nuevamente en territorio argentino.
Por ahora, todo indica que la pareja continúa firme y que el viaje de la modelo responde únicamente a cuestiones personales y organizativas relacionadas con la mudanza, descartando así las versiones que hablaban de una crisis sentimental.