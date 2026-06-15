En medio de las polémicas y la interna, Milei sale del país

El mandatario tiene previsto partir hacia Madrid el miércoles 24 de junio, donde permanecerá hasta el sábado 27. Esta será su sexta visita a España desde el inicio de su gestión. El eje principal de su estadía en la capital española será una conferencia y una serie de reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo. La visita cobra especial relevancia al darse apenas un día después de la sesión especial en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición buscarán avanzar con una moción de censura contra Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y el manejo de ahorros no declarados.