En medio de las polémicas y la interna, Milei sale del país

El presidente Javier Milei intensificará su agenda internacional en los próximos días, con una gira que incluirá visitas a España, Paraguay y Estados Unidos. Este despliegue diplomático, centrado en fortalecer lazos económicos y políticos con aliados estratégicos, ocurre en un momento de alta sensibilidad interna debido a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El mandatario tiene previsto partir hacia Madrid el miércoles 24 de junio, donde permanecerá hasta el sábado 27. Esta será su sexta visita a España desde el inicio de su gestión. El eje principal de su estadía en la capital española será una conferencia y una serie de reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo. La visita cobra especial relevancia al darse apenas un día después de la sesión especial en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición buscarán avanzar con una moción de censura contra Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y el manejo de ahorros no declarados.
Tras su paso por Europa, Milei viajará a Asunción, Paraguay, el 30 de junio. Allí participará de la cumbre de mandatarios del Mercosur, una cita clave donde se espera el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay. Será la primera reunión de alto nivel desde que el bloque comercial reafirmó su intención de avanzar en el acuerdo con la Unión Europea.
Finalmente, el 4 de julio, el libertario llegará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de ese país. Este viaje marca su decimoctava visita al país norteamericano y se interpreta como un gesto de respaldo político a Donald Trump. La agenda en EE.UU. se desarrollará en el marco de la Copa del Mundo de fútbol, aunque desde Presidencia aclararon que el mandatario no tiene previsto asistir a los partidos.
Agenda local
Antes de emprender su gira por Europa, Milei encabezará los actos por el Día de la Bandera el 20 de junio en Rosario. La ceremonia, que se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.
La recorrida nacional del Presidente no terminará en suelo santafesino. El 9 de julio, Milei regresará a Tucumán para participar en los actos por el Día de la Independencia.