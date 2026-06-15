Estudiantes rurales aplican la IA para solucionar problemas

Viven en zonas remotas, atravesadas por ríos y montañas, pero la tecnología les da la misma oportunidad que a los chicos de la capital. Gracias a la inteligencia artificial, alumnos de la escuela de Escaba de Abajo idearon una App para avisarles a las comunidades de las zonas bajas cuando se van a abrir las compuestas del dique para que tengan tiempo de preservar sus pertenencias y no les ocurra lo que pasó en las últimas inundaciones. Los chicos de Taco Rodeo están ideando un puente para unir las comunidades y que no queden aisladas cuando llueve mucho. Otros alumnos buscan la manera de llevar la telemedicina a las comunidades más perdidas de la geografía tucumana, mientras en los parajes del límite con Salta y Santiago del Estero los estudiantes diseñan un dron robot para detectar la plaga de la chicharra del maíz que arrasa con los cultivos de sus familias.
Más de 160 alumnos de secundarias rurales de Tucumán participaron en el Ciidept del espacio “Usina de Ideas con IA”, organizado por el Ministerio de Educación. El propósito fue capacitarlos sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, con apoyo de Unicef, a través de su proyecto de habilidades digitales “Oportunidades Únicas”, y de Chicos.net. Los recibieron la ministra de Educación, Susana Montaldo, junto a su gabinete, y a Ornella Lotito, de Unicef Argentina.
“Oportunidades Únicas es una plataforma y una app gratuita que ofrece más de 100 cursos para los chicos y las chicas, con certificación en diferentes temas. Es una oportunidad muy interesante porque también los docentes pueden hacerse un usuario y acceder a estrategias para utilizar esos contenidos en sus clases”, explicó Lotito. Montaldo destacó el trabajo de alumnos y docentes de las escuelas rurales y su compromiso con las comunidades donde se encuentran insertas.
“La idea nos surgió el marzo, cuando se produjeron las inundaciones en las zonas de La Madrid y Graneros. Creamos una App que se llama Esclima, que sirve para advertir en forma inmediata cuando el dique Escaba va a abrir sus compuertas para que ante la llegada inminente del agua los habitantes del Sur tengan más tiempo de salvar sus pertenencias e incluso sus propias vidas” contaron Martín Cárdenas, Tiago Barreto, Sofía Vera y Luján Parache, alumnos de 1° a 4° año de la sede rural mediada por TIC de Escaba de Abajo. “Por ahora tenemos solo el prototipo, pero en el curso nos dieron muchas ideas para mejorarlo”, dijeron los chicos que vinieron junto a docente Marcela Bazán, coordinadora de esa sede.
Taco Rodeo
La comunidad de Taco Rodeo, al sur de la provincia, queda aislada cuando crecen los ríos San Ignacio y Marapa por las intensas lluvias. “En esos momentos la comunidad queda sin acceso a la salud y a alimentos, ni siquiera tenemos luz. Por eso pensamos en hacer un proyecto para la creación de un puente en un lugar estratégico donde se cruzan los dos ríos”, contaron los alumnos Alexis Lobo, Jaquelin Leiva, Morena Suarez Graneros e Iván Cuarteron. En el pueblo había un puente pero se rompió con las inundaciones, ellos creen que se debe a que “no estaba bien diseñado”. Trabajan con la IA dándole información para que los ayude a elegir el lugar estratégico para levantar el puente, qué materiales usar y cuáles son los profesionales que se necesitarían. Esperan poder entregar el proyecto al gobernador.
En los parajes de Ichipuca, Campo Grande, Sud de Trejo y el Durazno viven unas 250 personas con problemas de acceso a la salud. Los alumnos de la Secundaria rural mediada por TIC anexo Ichipuca,ubicada a 18 km de la ciudad de Graneros, a orillas del arroyo Matazambi, están investigando cómo colocar un servicio de telemedicina en esa zona. “En un primer momento utilizamos la inteligencia artificial para investigar sobre diferencias entre los Caps, dispensarios o salas de primeros auxilios, luego a medida que fuimos avanzando surgió la idea de la atención virtual”, explicaron la docente Sandra Castillo, junto a sus alumnos Kiara y Ramón Maldonado Gauna, Enzo Luna, Eduardo Pinto y Samira Argañaraz.
El grupo más numeroso fue el de la escuela secundaria Rural Mediada por TIC Sede Anexa Las Colas, de Burruyacu, al límite con Salta y Santiago del Estero, distante a 130 km de la Capital. Los chicos aprovecharon el viaje para dar un paseo por el parque 9 de julio y el Museo Casa Obispo Colombres. Walter Serrato, el docente coordinador, tiene a su cargo 15 alumnos divididos en dos grupos. Uno trabaja sobre cómo combatir la chicharra del maíz y el otro como prevenir el vapeo en los adolescentes.
Obras: comienzan las tareas en Famaillá
En respuesta a la inquietud sobre el deterioro de la escuela de Comercio nocturna Octavio Luna, el Ministerio de Educación informó que mañana comenzarán las obras de reparación. La intervención, que prevé ser ejecutada en un plazo de 60 días, busca subsanar los problemas de infraestructura de mayor relevancia.