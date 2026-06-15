Estudiantes rurales aplican la IA para solucionar problemas

Viven en zonas remotas, atravesadas por ríos y montañas, pero la tecnología les da la misma oportunidad que a los chicos de la capital. Gracias a la inteligencia artificial, alumnos de la escuela de Escaba de Abajo idearon una App para avisarles a las comunidades de las zonas bajas cuando se van a abrir las compuestas del dique para que tengan tiempo de preservar sus pertenencias y no les ocurra lo que pasó en las últimas inundaciones. Los chicos de Taco Rodeo están ideando un puente para unir las comunidades y que no queden aisladas cuando llueve mucho. Otros alumnos buscan la manera de llevar la telemedicina a las comunidades más perdidas de la geografía tucumana, mientras en los parajes del límite con Salta y Santiago del Estero los estudiantes diseñan un dron robot para detectar la plaga de la chicharra del maíz que arrasa con los cultivos de sus familias.