Necesidad de diplomacia creativa, sin trampas

Es que, ya no nos sorprende, Trump actúa por impulsos y no disimula que tiene más poder que ningún otro sobre la Tierra. Sin querer compartirlo. Hace y deshace sus planes y así como manipula la cuestión arancelaria como si fuera dinamita para sus relaciones con otros países. No trepida en subir y bajarlos al unísono con su antipatía o simpatía. Claro es que si todo fuese la “metralla arancelaria” cuando utiliza la otra metralla, la que asesina y destruye, el mundo no estaría tan temeroso de la expansión sin fronteras de la guerra. Con tanto desparpajo calculado, cada vez que Trump se asoma a un asunto que lo involucra como presidente no trepida nada en pronunciarse como dueño del poder. Dueño del destino de su país, esa empresa “un poco más grande e importante” que la suma de las suyas. Y, si existe en su diccionario usual la palabra soberanía, esta tiene dos significados que se contraponen face to face. Una es la de “My USA” y otra es la que pretenden los otros, los demás, los de “afuera”. Sólo pueden declamarla (Venezuela).