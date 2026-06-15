Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

Hace apenas tres décadas, Medellín era considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy es un caso de estudio internacional en transformación urbana, innovación, movilidad, educación y articulación público-privada. Recibe millones de turistas, atrae inversiones, desarrolla tecnología y se convirtió en una referencia obligada para quienes trabajan en el desarrollo de ciudades y regiones.