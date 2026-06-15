Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

La primera impresión suele ser engañosa.
Quien llega por primera vez a Medellín espera encontrarse con una ciudad conocida por su pasado. La ciudad de Pablo Escobar. La ciudad de la violencia. La ciudad que durante años encabezó rankings por las razones equivocadas.
Pero a las pocas horas de recorrerla, esa imagen se desvanece.
Lo que aparece es algo mucho más interesante: una ciudad que decidió cambiar su destino.
Hace apenas tres décadas, Medellín era considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy es un caso de estudio internacional en transformación urbana, innovación, movilidad, educación y articulación público-privada. Recibe millones de turistas, atrae inversiones, desarrolla tecnología y se convirtió en una referencia obligada para quienes trabajan en el desarrollo de ciudades y regiones.
La pregunta inevitable es: ¿cómo lo lograron?
La respuesta no está en una obra, un gobierno o un líder.
Está en una decisión colectiva.
Medellín entendió que los problemas complejos no se resuelven desde un solo sector. Empresas, universidades, organizaciones sociales y Estado comenzaron a trabajar alrededor de una visión compartida de futuro. Y sostuvieron ese rumbo durante años.
Por eso recorrer Medellín no es hacer turismo.
Es ver cómo una ciudad decidió invertir donde parecía más difícil: en educación, en cultura, en movilidad, en espacios públicos de calidad y en oportunidades para quienes habían quedado al margen.
Los parques biblioteca, los sistemas de teleféricos que conectan barrios históricamente aislados, los proyectos urbanos integrales, los centros de innovación y los espacios de encuentro comunitario no son simplemente obras de infraestructura. Son símbolos de una forma distinta de pensar el desarrollo.
Quienes han recorrido Medellín con la intención de entender su transformación suelen coincidir en algo: el mayor aprendizaje no está en lo que se ve, sino en las conversaciones que genera.
Porque Medellín obliga a hacerse preguntas.
¿Por qué algunas ciudades logran sostener proyectos de largo plazo y otras no? ¿Cómo se construyen consensos?
¿Qué rol deben asumir los empresarios?
¿Qué responsabilidades tienen los dirigentes políticos?
¿Cómo se genera una cultura ciudadana que acompañe los cambios?
Son preguntas que atraviesan cada visita.
La experiencia resulta especialmente valiosa para empresarios y profesionales. Medellín muestra cómo la innovación puede convertirse en una herramienta concreta para generar desarrollo económico, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de las personas. También demuestra el impacto que puede tener el trabajo articulado entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil.
Pero quizás el aprendizaje más relevante sea para quienes tienen responsabilidades públicas o aspiran a tenerlas.
Recorrer Medellín es entender que la transformación de una ciudad no empieza con el presupuesto. Empieza con una visión.
Una visión capaz de trascender gobiernos, intereses sectoriales y coyunturas.
Del 9 al 14 de agosto se realizará una nueva edición de la Misión Transformadora Medellín, una iniciativa impulsada por Meta Tucumán y la Fundación del Tucumán que convoca a empresarios, profesionales, dirigentes sociales y funcionarios que buscan comprender de primera mano cómo una ciudad logró reinventarse a partir de una visión compartida de futuro.
Alberto Núñez, quien ha sido uno de los coordinadores de las ediciones anteriores de esta misión, suele resumirlo de manera simple:
“Cuando volvés de Medellín no regresás con respuestas. Volvés con mejores preguntas. Y eso es precisamente lo que necesitamos para construir un Tucumán mejor.”
La tercera edición de la Misión Transformadora Medellín propone precisamente eso: salir por unos días de la lógica cotidiana para observar, aprender y dialogar con quienes protagonizaron uno de los procesos de transformación urbana y social más importantes de América Latina.
Durante seis días, los participantes recorrerán proyectos urbanos integrales, bibliotecas, centros educativos, espacios de innovación, organismos de gobierno y experiencias de desarrollo económico que permitieron convertir a Medellín en una referencia internacional.
Porque a veces la mejor manera de pensar el futuro de Tucumán es salir a buscar ejemplos de que el cambio es posible.
Y pocas ciudades en América Latina lo demuestran mejor que Medellín.