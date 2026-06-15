Cartas de lectores: Cambalache

Nunca más vigente la letra de ese tango compuesto por dos grandes de la Cultura Popular: Enrique Santos Discépolo y Raúl Seixas: “... Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio o chorro, pretencioso o estafador... Todo es igual, nada es mejor, los inmorales nos han igualao...”. Uno con 74 años cree haber vivido todo; pero no, sigue el tango sonando, no soy perfecto, nadie lo es seguramente, pero no debemos, no corresponde que naturalicemos todo. Esta ley, hecha a medida del inmoral del Jefe de Gabinete nacional, de los que levantaron la mano para su aprobación, del que la promulgó y reglamentó, de los que se adhirieron y se van a adherir en manadas salvajes, como fieras que van tras una sola presa: el pueblo argentino al que le dicen, sin ponerse rojos, que “ la mayoría de la gente ahorra en negro”. De no creer; es exactamente al revés, el ahorro para el trabajador con relación de dependencia, la formal o la informal, no tiene en la actualidad capacidad de ahorro alguna, ni en negro, ni en blanco, por lo que no necesita la ley de “la Inocencia Fiscal”, o más bien “que la inocencia te valga”, “ soplate si te has quemao”. Todos y todas cumplimos con el IVA, cada vez que vamos a un quiosco, almacén, etcétera; pagamos los servicios porque si no nos cortan (luz, gas, telefonía, obra social, etc.), o los que se pueden pagar. Hoy me siento ofendido, indignado y otras agresiones que no se deben escribir, ¡pero sí las siento! Por último propongo se declare al 10 de junio de 2026: Día Nacional del tango “Cambalache”.