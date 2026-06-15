Cuando educar es más que transmitir conocimientos

Los niños y adolescentes crecen hoy en un contexto completamente diferente al de generaciones anteriores. Están expuestos a un flujo permanente de información, estímulos y distracciones. En ese escenario, el papel del docente adquiere una relevancia aún mayor. Ya no se trata solamente de enseñar matemáticas, historia o lengua. También es necesario enseñar a pensar de manera crítica, a distinguir información confiable de aquella que no lo es, a dialogar, a trabajar en equipo y a desarrollar empatía.