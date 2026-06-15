OpiniónEditorial

Cuando educar es más que transmitir conocimientos
Hace 5 Hs

En tiempos en los que la inteligencia artificial responde preguntas en segundos, los algoritmos organizan buena parte de nuestra vida cotidiana y las pantallas ocupan cada vez más espacio en la formación de niños y adolescentes, resulta oportuno detenerse en una verdad que muchas veces pasa inadvertida: ninguna tecnología logra reemplazar en números aspectos clave a un buen docente.

En Tucumán, la reciente nominación de Diego Bazán al premio “Docentes que Inspiran” vuelve a poner sobre la mesa una discusión necesaria. ¿Qué hace realmente un maestro o un profesor? Si la respuesta se limitara a transmitir conocimientos, probablemente las nuevas herramientas digitales ya habrían reducido considerablemente su protagonismo. Sin embargo, la educación es mucho más que información. Enseñar implica acompañar, escuchar, orientar, contener, motivar y, sobre todo, ayudar a construir proyectos de vida.

Los docentes que inspiran no son reconocidos únicamente por los contenidos que enseñan. Son valorados porque transforman realidades. Porque logran que un estudiante descubra capacidades que no sabía que tenía. Porque encuentran caminos para incluir a quien se siente excluido. Porque convierten el aula en un espacio donde la curiosidad, el esfuerzo y la solidaridad tienen un lugar central.

La inteligencia artificial puede resolver ejercicios, resumir textos o responder determinadas consultas complejas. Pero no puede detectar la tristeza de un alumno que atraviesa una situación difícil en su casa. No puede celebrar un logro personal con la misma emoción que un docente comprometido. Tampoco puede transmitir valores, generar confianza o convertirse en un referente capaz de influir positivamente en el futuro de una persona.

Por eso, más que competir con la tecnología, la educación debe aprender a convivir con ella. La IA y las herramientas digitales pueden potenciar el aprendizaje, facilitar el acceso al conocimiento y abrir oportunidades impensadas hace apenas unos años. El desafío consiste en utilizarlas como aliadas y no como sustitutas del vínculo humano que está en el corazón de toda experiencia educativa.

Los niños y adolescentes crecen hoy en un contexto completamente diferente al de generaciones anteriores. Están expuestos a un flujo permanente de información, estímulos y distracciones. En ese escenario, el papel del docente adquiere una relevancia aún mayor. Ya no se trata solamente de enseñar matemáticas, historia o lengua. También es necesario enseñar a pensar de manera crítica, a distinguir información confiable de aquella que no lo es, a dialogar, a trabajar en equipo y a desarrollar empatía.

Sin embargo, la tarea no puede recaer únicamente sobre la escuela. La familia sigue siendo un pilar fundamental. Desde el hogar se puede acompañar este proceso de múltiples maneras: interesándose por lo que los chicos aprenden, estableciendo límites razonables al uso de dispositivos, promoviendo la lectura, valorando el esfuerzo por encima de los resultados y manteniendo un diálogo permanente con docentes e instituciones educativas.

La nominación de Diego Bazán es una buena noticia para Tucumán. Pero también es una oportunidad para reconocer a miles de educadores que, lejos de los premios y los titulares, trabajan cada día para abrir puertas y construir oportunidades. En una época dominada por la tecnología, ellos siguen demostrando que la herramienta más poderosa para transformar una sociedad continúa siendo una persona enseñándole a otra.

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